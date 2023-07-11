TikTok, bünyesindeki içeriklerde viral olan ve en popüler şarkıları listelediği yeni bir özelliğin testlerine başladı.

TikTok, yalnızca sosyal medyadaki akımlara değil, platformlarda dolaşırken dinlediğimiz müziklerin de belirleyicisi oldu. Viral videolarla birlikte viral şarkılar oluştu, bu sayede tek bir şarkı binlerce farklı videoda kullanılmaya başladı.

Hâl böyle olunca TikTok, en sonunda kendi müzik listelerini oluşturmaya başladı. TikTok’a gelen yeni “Music Charts” özelliğiyle platformda “Hot 50” ve “Viral” isimli iki farklı müzik listesi oluşturuldu.

TikTok’a gelen yeni müzik listesi özelliği:

Business Insider’a konuşan TikTok sözcüsü, özelliğin şu anda yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı ile test edilmekte olduğunu açıkladı. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılar için yayınlanacağı paylaşılmadı.

TikTok’un yeni listeleriyle aynı şarkıları çok daha fazla şarkıda görmeyi de bekleyebiliriz. Yeni viral videolarla bu listeler düzenli olarak güncellenebilir, özellikle içerik üreticilerinin de yardımına koşabilir.

TikTok, geçtiğimiz günlerde müzik platformlarına da meydan okumuştu:

TikTok’un müzik sektöründeki en yeni özelliği bu listeler değil. Üstelik henüz geçtiğimiz gün Spotify ve Apple Music’e rakip olacak müzik dinleme platformu TikTok Music’i de yayınlamıştı: