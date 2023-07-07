TikTok, yaklaşık bir yıldır söylentileri dolaşan kendi müzik akış servisini kullanıma sundu. Spotify ve Apple Music gibi platformlara rakip olacak “TikTok Music” isimli hizmet, Brezilya ve Endonezya’da çıkış yaptı.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından olan TikTok, müzik konusunda kullanıcılar tarafından sık sık ediliyor. Birçok şarkı, uygulamadaki videolarla popüler olarak dünya çapında başarılar yakalıyor.

Geçtiğimiz yıl ise TikTok’un müzik konusundaki hamlelerini daha da genişletebileceği ve kendi müzik platformunu kullanıma sunabileceği ortaya çıkmıştı. Şimdi uzun süredir beklenen bu hizmet gerçek oldu. TikTok, “TikTok Music” ismini verdiği servisini belli ülkelerde kullanıma sundu.

Brezilya ve Endonezya’da çıkan TikTok Music, Spotify ve Apple Music’in rakibi olacak

Şirketin yaptığı açıklamalara göre TikTok Music, Brezilya ve Endonezya’da dün itibarıyla kullanıma sunuldu. Hizmet, Spotify ve Apple Music gibi bu konuda en önde gelen platformlara rakip olmaya çalışacak.

Hizmet, Brezilya’da aylık 3,49 dolara, Endonezya’da ise 3,25 dolara satılıyor. TikTok Music’in diğer ülkelere ne zaman geleceği konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Platformun Brezilya ve Endonezya’da çatı şirket ByteDance’in eylülde kapatacağı diğer müzik hizmeti Resso’nun yerini alacağını ekleyelim.

TikTok Music nasıl özelliklere sahip?

Kullanıcılar, TikTok Music ile kendi TikTok hesaplarını uyumlu kullanabiliyor. Platform, benzerlerinde olduğu müzikleri dinlemeye, paylaşmaya ve indirmeye olanak tanıyor. Universal Music, Warner Music Group ve Sony Music gibi devlerin kataloglarına da servis üzerinden erişilebiliyor. Platform ayrıca, insanlarla bağlantı kurma ve yorum yapma gibi işlevleriyle bir nevi sosyal medya görevi de görebilecek.

Bunların yanı sıra TikTok’ta viral olan müziklerin tamamı platformdan dinlenebilecek. Kişiselleştirilmiş müzik önerileri, gerçek zamanlı şarkı sözleri, arkadaşlarla çalma listeleri oluşturma, söz aramayla şarkı bulma gibi şeyler de yer alacak. Dikkat çeken bir diğer özellik ise Shazam benzeri müzik arama. Kullanıcılar, bu özellikle dinledikleri şarkının ne olduğunu bulabilecek.

TikTok, devrim yaratan kısa video formatıyla sosyal medya alanını adeta ele geçirmişti. Platformun TikTok Music ile müzik akış hizmetleri konusunda benzer etkiyi yaratıp yaratmayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.