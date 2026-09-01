Bugün itibarıyla Apple'daki CEO'luk görevini bırakan Tim Cook, hem çalışanları hem de müşteriler için mesajlar paylaştı.

15 yıldır Apple CEO’luğu yapan Tim Cook’un görevi bugün (1 Eylül) itibarıyla resmen sona eriyor. Cook, yerini şirketin donanım bölümünün yöneticiliğini yapan John Ternus’a bırakacak. Ünlü iş insanı, görevini devretmeden önce hem çalışanlara hem de müşterilerine yönelik mesajlar yayımladı.

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Cook; 2011 yılından bu yana Apple’ın en üst düzey yöneticisi olarak görev yapıyordu. Geçen bu süreçte Apple’ı 350 milyar dolarlık bir şirketten 4,6 trilyon dolar değere sahip bir şirkete dönüştürdü ve çok sayıda devrimsel Apple ürün ve hizmetinin piyasaya sürülmesinde büyük rol oynadı.

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Cook’un çalışanlarına mesajı

Çalışanlarına hitaben kaleme aldığı mektupta Cook, bu anın bir gün geleceğini bildiğini fakat yine de geldiğine inanmakta güçlük çektiğini belirtti. Şirkete ve ekibe olan sevgisini dile getiren deneyimli yönetici, liderlik yapma ayrıcalığı ve gördüğü destek için tüm çalışanlara teşekkür etti. Cook, elde ettiği tüm başarıların arkasında ekibin bulunduğunu vurgulayarak Apple kültürünün her şeyin üzerinde olduğunu dile getirdi. Steve Jobs'ın geçmişte ifade ettiği "evrende bir çentik açma" misyonuna gönderme yapan Cook, John Ternus'un liderliği altında Apple'ın geleceğinden son derece heyecan duyduğunu belirterek görevi güvenle teslim ettiğini vurguladı.

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“Bugün, Apple'daki CEO'luk görevimin son günü. Bir gün geleceğini hep bildiğim bir an. Yine de o anın geldiğine ve şu an bu satırları yazdığıma inanmak hâlâ güç. Bu şirketi ve arkasındaki ekibi çok seviyorum. Bana gösterdiğiniz yoğun sevgi, her gün sergilediğiniz özveri ve hepsinden önemlisi lideriniz olarak görev yapma ayrıcalığına sahip olduğum için duyduğum minneti dile getirmeden bu günün geçip gitmesine izin veremezdim.

Gerçek şu ki başarıma dair ne söylenirse söylensin bunun tamamen sizlerin sayesinde olduğunu biliyorum. İçimdeki en iyi yönleri ortaya çıkardınız. Hayatım boyunca böylesine olağanüstü bir insan topluluğuyla hiç karşılaşmamış veya birlikte çalışmamıştım. Üstelik her gün buna dair yeni örnekler görmeye devam ediyorum.

Apple'da gerçekten özel bir şeyler var. En çok gurur duyduğum şey ise hiçbir yıllık faaliyet raporunun tam anlamıyla yansıtamayacağı bir nitelik. Burası, kültürün her şeyden üstün geldiğinin bir kanıtı. İnşa ettiğimiz şeylerin bir anlam taşıdığına dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bir yer olarak bırakma konusunda hem fırsata hem de sorumluluğa sahip olduğumuza dair ortak bir inancı paylaşıyoruz. İşte bu amaç, burayı olağanüstü kılan unsurlardan biri. Apple bu amacı beslemeye yardımcı oluyor ancak inanıyorum ki bu duygu, sizler buraya gelmeden çok önce her birinizin içinde zaten vardı. Sizi bu şirkete getiren ve her gün yaptığınız işe yön vermeye devam eden şey de bu. Hep birlikte, herhangi birimizin tek başına hayal edebileceğinden veya başarabileceğinden çok daha büyük bir şey yarattık. Başarımızın sırrı da işte bu. Birbirimizin en iyi yönlerini ortaya çıkarıyoruz. Birbirimize güç veriyoruz. Kim olduğumuz, nelere inandığımız, nelere değer verdiğimiz ve dünyaya nasıl baktığımız sayesinde Steve'in bir zamanlar ifade ettiği o "evrende bir iz bırakma" fikrini gerçeğe dönüştürdük. Ne kadar şanslıyız. Ne kadar şanslıyım.

Bildiğiniz üzere Apple'dan ayrılmıyorum ancak büyük bir tutkuyla bağlı olduğum bir görevden ayrılıyorum. Kararımdan son derece memnun ve huzurlu olsam da bu işi şimdiden tahmin bile edemeyeceğim ölçüde özleyeceğimi biliyorum. Dümenini John kadar parlak, harika ve yetenekli birine devretmenin verdiği büyük gönül rahatlığına rağmen size liderlik etmeyi ve her adımda sizinle birlikte olmayı özleyeceğim. Dünyayı değiştiren ürünler yaratmanın ne gerektirdiğini John kadar iyi anlayan çok az insan var; onun liderliği adına büyük bir heyecan duyuyorum.

*Size ne kadar değer verdiğimi ve CEO'nuz olmanın benim için ne büyük bir onur olduğunu bildiğinizi umuyorum. Her şeyden önemlis, Apple dediğimiz bu olağanüstü yerin bir parçası olmaktan gurur duymaya devam etmenizi ve her zaman elinizden gelenin en iyisini ortaya koymanızı diliyorum. Birbirimize ve hizmet ettiğimiz insanlara özen göstererek tüm benliğimizle bu işe sarıldığımızda, yaratabileceğimiz o büyük etkinin sınırı yoktur.

Apple Park'taki yeni görevimde ve dünyanın dört bir yanında sizlerle yeniden bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum.

Tüm varlığımla ve benliğimle, her zaman

Saygılarımla, Tim*”

Cook’un müşterlere paylaştığı mesaj

Çalışanlara atılan iç mektubun yanı sıra Tim Cook, kullanıcılar ve takipçiler için sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaştı. Cook, kullanıcılar ve takipçiler için sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaştı. Mesajında Apple topluluğuna sevgilerini ileten Cook, unvanının 1 Eylül itibarıyla değişeceğini ancak topluluğa olan sevgisinin asla değişmeyeceğini ifade etti:

“CEO olarak son günümde Apple topluluğuna bolca sevgi gönderiyorum. Yarın unvanım değişecek, ama Apple topluluğuna duyduğum sevgi asla değişmeyecek. Sürekli bir ilham kaynağı olduğunuz için teşekkür ederim. Minnettarlığım sonsuz, ve bir sonraki bölüm için heyecanlıyım!”