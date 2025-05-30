Çevrim içi arkadaşlık uygulaması Tinder, ücretli aboneler için boy filtresi uygulamaya başlayacağını duyurdu. Henüz test aşamasındaki özellik, kullanıcılar arasında tartışmaya yol açacak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler arkadaşlık uygulamalarından Tinder, bazı kullanıcılar tarafından tepki görmesi muhtemel bir özelliği test etmeye başladı. Yeni özellik, aylık aboneliği olan Tinder Gold ve Tinder Premium kullanıcılarının göreceği diğer kullanıcılar için boy filtresi uygulamasını sağlayacak. Yani eğer istemiyorsanız 180 santimetreden daha kısa olan kullanıcıları arka plana atabileceksiniz.

Tinder'ın yeni özelliği, kısa bir süre önce Reddit'te gündem oldu. Sonradan bir Tinder sözcüsü, bunun küresel çapta test edilen yeni bir özellik olduğunu açıkladı. Ancak Tinder'ın yaptığı açıklamaya göre boy filtresi, sert kurallara sahip olmayacak. Tinder Gold ve Tinder Premium kullanıcıları, öncelikli olarak kendi boy tercihlerine uygun olan kullanıcıları görecekler. Bu filtrenin dışında kalan kullanıcılar da yine önerilmeye devam edecek.

Tinder'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Tinder gibi çevrim içi arkadaşlık uygulamaları, oldukça kapsamlı filtreler sunuyorlar. Ancak daha önce boy gibi bir filtre seçeneği, geçmişte çok da gördüğümüz bir durum değildi. Hâl böyle olunca Tinder'ın yeni özelliği, kullanıcılar arasında büyük tartışmalara yol açabilir gibi görünüyor. Zaten yeni özelliğin öncelikle Reddit'te gündem olmasının nedeni de tam olarak bu.

Bu arada; Tinder'ın daha çok erkek kullanıcıya sahip olduğu zaten bilinen bir gerçek. Şirket, bu özellik sayesinde boya daha fazla takıntılı olan kadın kullanıcıları daha fazla çekebileceğine inanıyor. Özelliğin küresel çapta kullanıma sunulmasıyla neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.