Apple, birkaç gün önce gündem olan yeni uygulamasını tanıttı. "Davetiye" olarak isimlendirilen yeni uygulama, kullanıcıların benzersiz davetiyeler oluşturmalarını ve bunu diğer kullanıcılarla paylaşmalarını sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir gündemde olan yeni özelliğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımızda "Confetti" olarak andığımız özellik, bugün yeni bir uygulama olarak "Davetiye" ismiyle yayımlandı.

Apple'ın yeni özelliği, adından da anlaşılabileceği üzere davetiyeler oluşturulmasına ve bunların diğer kullanıcılarla paylaşılmasını sağlıyor. Oldukça detaylı kişiselleştirme seçenekleri sunan Davetiye, yaratıcılığınızın sınırlarını da zorlamanızı sağlayacak.

Apple Davetiye böyle görünüyor:

Apple Davetiye uygulaması gerçekten de etkileyici detaylar sunuyor. Kullanıcılar, oluşturacakları davetiyelere müzik ve konum bilgisi ile hava durumu ekleyebiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar, gönderdikleri davetlere gelen yanıtları kontrol edebilecekler. Destekleyen iPhone'larda Apple Intelligence desteğine de sahip olan hizmet, Image Playground ile görseller oluşturulmasına, Writing Tools ile davet metinleri hazırlanmasına imkan tanıyacak.

Ancak Apple Davetiye ile ilgili önemli bir kısıtlama var. Davetiye oluşturmak isteyen kullanıcıların iCloud+ abonesi olmaları gerekecek. iOS 18 ile çalışan iPhone'lara yüklenebilecek uygulama, davet alımı tarafında ise iCloud+'a ihtiyaç duymayacak. Uygulamayı indirmek isteyen okurlarımız buradaki bağlantıyı kullanabilirler.