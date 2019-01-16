Tinder, yakın zamanda konuşmalar içinde Bitmoji ve GIF paylaşabilmeyi mümkün kılan güncellemeler getirmişti. Uygulamanın yeni hedefi ise en popüler müzik uygulamalarından biri olan Spotify ile müzik paylaşımını mümkün kılmak.

Tüm dünyada en popüler uygulamalardan biri olan Tinder, insanların birbirleri ile olan etkileşimlerini daha da artırmak için farklı yollar geliştiriyor. Geçtiğimiz günlerde, kişilerin özel sohbetlerinde Bitmojiler ve GIF'ler paylaşmasını mümkün kılacak güncellemeler ile kullanıcılarından olumlu tepkiler alan şirket, şimdi ise müzik deneyimini de sohbetlere dahil etmek istiyor.



Müziğin insanlar üzerindeki etkisi psikolojik olarak kanıtlanmış bir konu. Ortak müzik zevklerine sahip kişilerin ise genelde çok daha kolay sohbete başlayabildikleri, ortak ruh hallerini paylaşabildikleri ve birbirlerine daha yakın hissettikleri bilinen bir gerçek. Hal böyle olunca Tinder, müziğin etkisini uygulamaya uyarlayarak, insanların eşleşmelerinde büyük bir etken olarak kullanmayı hedefliyor.

Kişilerin konuşmalar içerisinde Spotify üzerinden 30 saniyelik parçalar paylaşılabilmesini sağlayacak güncelleme, şu an için test aşamasında. Özellik şarkıların tamamını paylaşmaya imkan sağlamıyor ve sadece Spotify ile uyumlu. Tinder yetkilisi, müziğin insanları çok daha samimi sohbetlere yönelteceğini, sıcak bir ortam yaratacağını düşündüklerini belirtti. Aynı zamanda Tinder’ın kendi oluşturmuş olduğu Spotify hesabında da paylaşılmaya hazır birçok liste mevcut.

Tinder’ın yetkilileri, şu an için klip paylaşmaya imkan veren güncellemenin, ilerleyen zamanlarda kişileri daha iyi eşleştirebilmek adına bir done olacak şekilde kullanabileceklerini de sözlerine ekledi. Firma, yeni özelliğin kullanıcılara hangi tarihte sunulacağına dair bir açıklamada bulunmadı.