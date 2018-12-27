Spotify'da Daha İyi Ses Kalitesi Nasıl Elde Edilir?

Müzik servisi Spotify'da müzikleri daha kaliteli dinlemek mümkün.

Aylık abonelik sistemine dayalı hizmeti veren Spotify, dünya üzerinde en çok kullanılan müzik uygulamaları arasında yer alıyor. Oynatılması istenen müzikleri hızlı ve kesintisiz bir şekilde sunan Spotify, kullanıcıların daha önce dinledikleri müzikleri baz alarak, zevkleri doğrultusunda çalma listesi önerisinde de bulunuyor.

İsveçli müzik veri akışı servisi Spotify, normal şartlarda mobil platformunda iken dinlediğiniz müzikleri normal kalitede sizlere sunuyor. Bu doğrultuda internet paketinizin Spotify'in indireceği müzik dosyaları tarafından sömürülmesinin önüne geçilmiş oluyor. Spotify'ın müzikleri en yüksek kalitede indirmesini sağlamak için ise atmanız gereken birkaç basit adım var.

"Kütüphaneniz > sağ üstte bulunan Ayarlar > Müzik Kalitesi > En Yüksek" seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Aynı sekmede bir alt kısımda bulunan indirilen şarkıların kalitesini belirleyen"En Yüksek" seçeneğinin aktif edilmesi ise - cihazın hafızasını ciddi bir şekilde doldurması sebebiyle - hiç tavsiye edilmiyor.

Bilgisayarınızda Spotify üzerinden dinlediğiniz müziğin kalitesini artırmanız için de bir seçenek bulunuyor. Bilgisayar üzerinde Spotify'ı açtıktan sonra sağ üstte bulunan kullanıcı adınızın yanındaki aşağı ok'a tıkladıktan sonra Ayarlar'a tıklamanız gerekiyor. Ardından açılacak seçenekler arasında Müzik Kalitesi'ni bulup, Ses seviyesi ile ilgili seçeneği Yüksek Sesli olarak seçmeniz gerekiyor.

Bu işlemleri yaptıktan sonra dinlediğiniz müziklerin ses kalitesinde büyük bir artış gerçekleşecektir. Özellikle mobil platformunda kaliteli bir kulaklık ile müzik dinliyorsanız, ses kalitesini En Yüksek'e ayarlamak müzik deneyiminiz için oldukça yararlı olacaktır.