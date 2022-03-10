Dünyanın en popüler arkadaşlık uygulaması Tinder, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için yeni bir özelliği kullanıma sundu. Açıklamalara göre artık ABD'deki kullanıcılar, eşleştikleri kişilerin geçmişi ve sabıkası hakkında arama yapabilecek.

Çoğumuzun bildiği gibi tüm insanlık artık zamanlarının çoğunu internet ortamlarında geçiriyor, işlerini ve etkileşimlerini bu mecralar üzerinden hallediyor. Tabii durum böyle olunca sosyal konuların dijital ortamlara kayması da kaçınılmaz oluyor. İnsanların ilişki veya arkadaşlık kurmak için kullandıkları çevrim içi randevu uygulamaları da dünya çapında oldukça fazla kullanılan platformlar arasında bulunuyor.

Ancak bu tarz platformların bazı olumsuz sonuçlara neden olabildiği de bilinen bir gerçek. Sonuçta buradan tanıştığımız insanlar ve onların geçmişi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bu durum da daha sonra korkutucu sonuçların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Şimdi ise dünyanın en popüler arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder’dan bu konuda bir hamle geldi.

Eşleşilen kişinin suç geçmişi hakkında arama yapılabilecek

Gelen haberlere göre Tinder, ABD’de bulunan kullanıcıları için yeni bir özellik getirdiğini duyurdu. Açıklamalara göre bu özellik, kullanıcıların eşleştikleri insanların geçmişi hakkında bilgi almasını sağlayabilecek. Ayrıca bu özelliğin Tinder ile kâr amacı gütmeyen ve insanların sabıka kayıtlarını çevrim içi olarak yayımlayan Garbo adlı kuruluşun yardımıyla kullanıma sunulduğu belirtildi. Bizim de geçtiğimiz yıl size aktardığımız üzere Tinder, uygulamasını daha güvenli hâle getirmek için Garbo ile ortaklık yaptığını duyurmuştu.

Açıklamalara göre kullanıcılar, uygulamada bulunan mavi kalkana tıkladıktan sonra Garbo’nun internet sitesine ve milyonlarca insanın bulunduğu veri tabanına ulaşabilecek. Bunun ardından da eşleşilen kişinin ismi, telefon numarası gibi şeyler site üzerinden aratılacak ve eğer varsa sabıkasına ulaşılacak. Ek olarak bu özellik kapsamında ilk iki kullanımın ücretsiz olacağı; ancak daha sonra kullanıcılardan her bir geçmiş aratması için 2.50 dolar ücret alınacağı da gelen haberler arasında yer aldı.

Yapılan açıklamalara göre geçmiş sorgulamalarında şiddet içerikli suçları bulunan insanlar hakkında uyarı verilecek. Uyuşturucu bulundurma gibi şiddet içermeyen küçük çaplı suçların ise hizmet kapsamında yer almayacağı belirtildi. Ek olarak şirket, geçmiş aramasında aratılan kişinin sonuçlarında sabıkasının gözükmemesinin bu kişinin %100 güvenli olduğunu göstermiyor olabileceğini; bu sebeple de kullanıcıların uygulamada bulunan güvenlik ipuçlarını kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.