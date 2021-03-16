Dünyanın en çok kullanılan arkadaşlık uygulaması Tinder yeni bir güvenlik önlemini devreye almaya hazırlanıyor. COVID-19 nedeniyle tanışma uygulamalarında artış yaşanması nedeniyle uygulamanın rakipleri ortaya çıkmaya başladı.

Yeni yatırımlar yapmaya devam eden Match Group (Tinder’ın sahibi) güvenlik konusunda önemli bir yatırım yapmaya karar verdi. Kar amacı gütmeden sabıka kayıtlarını yayınlayan Garbo adlı bir kuruluşa yatırım yapmaya karar veren Match Group, Tinder’a yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Bu özelliğin sadece Tinder’la sınırlı kalmayacağı da belirtiliyor.

Tinder’da kimlerle eşleştiğinizi kestiremiyor ve güven duymuyorsanız eğer bu yeni özellik sayesinde artık güvenliğinizi arttırabilirsiniz. Özellikle eşleştiğiniz kişiyle buluşmayı planlıyorsanız, karşınızdakinin bir suçlu olup olmadığı ya da niyeti konusunda şüpheleriniz varsa Tinder sizin için bir güven telkin edecek.

OkCupid, Hinge ve Match de bu özelliği kullanacak

Match Group’un OKCupid, Hinge ve Match isimli diğer uygulamalarında da Garbo’nun entegrasyonu bekleniyor. Eşleştiğinizin kişinin; “Şiddet, genel sabıka kaydı, tutuklanma, taciz, tecavüz ve diğer cinsel suçlardan” daha önce hüküm giyip giymediği konusunda bilgilere sahip olabileceksiniz. Garbo bu bilgileri anonimleştirerek tutacak. Tinder kesinlikle kişisel verilerinizi Garbo’yla paylaşmayacak. Kişiler gönüllü olarak bu bilgileri paylaşmak isterlerse paylaşacaklar.

Tinder bu hizmeti vip olarak sunmayı planlıyor yani belirli bir ücret ödeyerek bu özelliğe sahip olacaksınız. Cinsel şiddetten kurtulan Kathryn Kosmides tarafından 2018 yılında kurulan Garbo, başka insanların şiddete maruz kalmaması için çalışmalarına devam ediyor. Ancak belirtmek gerekli: Tinder uyuşturucu suçlarını paylaşmayacak. Özellikle ABD’de azınlıklara haksız nedenlerle bu suçların yüklendiğini düşünen firma, ABD’de bu veriler konusunda gizliliği sağlayacak.