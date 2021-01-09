Tırnak Yeme Alışkanlığınızı Nasıl Yok Edersiniz?

Tırnak yeme alışkanlığı kötü bir görüntünün yanında kişinin parmak, tırnak hatta çene ve dişlerine bile zarar veren bir alışkanlıktır. Özellikle ellerimizin birer koronavirüs taşıyıcısı olabileceği pandemi koşullarında tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır sorusunu sizin için tüm detaylarıyla yanıtladık.

Tırnak yeme alışkanlığı neredeyse tüm dünyada en yaygın alışkanlıklardan biri olarak görülüyor. Öyle ki korkudan tırnaklarını yiyen karakterler ile çizgi filmlerde bile karşılaşabiliyoruz. Oldukça masum gibi görünen tırnak yeme alışkanlığının aslında kötü görünümlü tırnaklardan çok daha büyük zararlara neden olduğu artık herkes tarafından biliniyor.

Peki, tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır? Her türlü alışkanlığın oluşmasının altında farklı psikolojik ya da biyolojik nedenler yatar. American Academy of Dermatology Association tarafından yayınlanan tırnak yeme alışkanlığını bırakma yöntemlerini denemeden önce eğer yapabiliyorsanız kendi kendinize, yapamıyorsanız bir uzman yardımı ile bu alışkanlığınızın nedenini öğrenmeli ve buna uygun bir yöntem izlemelisiniz.

Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

Tırnaklarınızı kısa kesin,

Acı tat verecek ojeler kullanın,

Düzenli olarak tırnaklarınıza bakım yapın,

Tırnak yeme alışkanlığına benzer, ancak zararsız bir alışkanlık bulun,

Alışkanlığınızın tetikleyicilerini bulun,

Bir anda değil, yavaş yavaş bırakın.

Tırnaklarınızı kısa kesin:

Basit bir mantıkla düşünürsek, tırnak yoksa yenmez. Tırnak yeme alışkanlığı olan kişilerin bazı durumlarda bilinçli olarak tırnaklarını kesmedikleri ve cezbedici olarak uzun bıraktıkları biliniyor. Alışkanlığı bırakmanın ilk adımı olarak yenecek bir uzantı bırakmadan tırnakları kesmek gerekiyor.

Acı tat verecek ojeler kullanın:

Klasik anlamda kullanılan ojeler bile bazen bu alışkanlık için “aroma” olabiliyor. Ancak tırnak yeme alışkanlığına karşı, eczanelerde bulabileceğiniz özel ojeler var. Bu ojeler renksiz olduğu gibi oldukça pis bir tada sahipler. Alışkanlık sahibi tırnak yemeye başladığı an, kişiyi tırnaklardan soğutacak ya da aldığı zevki azaltacaktır.

Düzenli olarak tırnaklarınıza bakım yapın:

Yalnızca düzenli bakım yapmakla kalmayın, bir güzellik salonuna giderek manikür için yüklü bir miktar para ödemeyi de göze alın. Pek çok alışkanlık sahibi zaten kötü görünen tırnaklarına özen göstermek istemediği için tırnak yeme alışkanlığını sürdürmekte hatta bu durum da kişiye daha da strese sokarak alışkanlığı körüklemektedir.

Tırnaklarınıza düzenli olarak bakım yapmak; kesmek, törpülemek, oje sürmek, özen göstermek gibi işlemler ile tırnaklarınız oldukça hoş görünecek ve yemeye kıyamayacaksınız. Özellikle manikür işlemi için düzenli para öderseniz tırnak yeme alışkanlığınız giderek azalacaktır.

Tırnak yeme alışkanlığına benzer, ancak zararsız bir alışkanlık bulun:

Tüm kötü alışkanlıklarda olduğu gibi tırnak yeme alışkanlığını bırakmak için de yerine daha iyi bir alışkanlık bulmalısınız. Tırnak yeme isteği geldiği zaman stres topu ile oynayın, egzersiz yapın, ellerinizi meşgul edecek bir oyuncak bulun. Önemli olan ellerinizi ağzınızdan uzak tutmaktır.

Alışkanlığınızın tetikleyicilerini bulun:

Her alışkanlığın temel bir tetikleyicisi vardır. Tırnak yeme alışkanlığını genel olarak yamuk kesilmiş bir tırnak ya da bir şeytan tırnağı gibi fiziksel durumlar tetikler. Stres ve kaygı gibi psikolojik tetikleyicilerle de sıklıkla karşılaşılabilir. Önemli olan tetikleyiciyi bulmak ve bu durumdan uzaklaşmaktır.

Bir anda değil, yavaş yavaş bırakın:

Kişiden kişiye değişse bile bir anda değil, kademeli olarak tırnak yeme alışkanlığını bırakarak başarılı sonuca ulaşabilirsiniz. Örneğin, ilk olarak başparmağı rahat bırakmaya karar verin. İlerleyen zamanlarda sırayla bazı parmakları özgür bırakın. Sonunda elinizden tamamen vazgeçtiğiniz zaman zaten alışkanlığın yoğunluğunu oldukça azaltmış olacaksınız.

Tırnak yeme nedenleri:

Tırnak yeme alışkanlığı genel olarak çocuklukta başlar, ergenlik döneminde devam eder ve kişi bir yetişkin olduğu zaman vazgeçilmez bir bağımlılığa dönüşür. Kişiler, standart bir alışkanlık olarak istemsizce tırnak yiyebildikleri gibi özellikle stres ve kaygı seviyesinin arttığı anlarda bu alışkanlığı daha fazla uygularlar.

Tırnak yeme nedenleri olarak; genetik davranış bozuklukları, öğrenilmiş davranış, yoğun kaygı ve stres, bebeklik dönemi parmak emme alışkanlığı ve daha pek çok farklı psikolojik rahatsızlık gösterilmektedir. Çiğneme etkisi kişide kaygı ve stres seviyesini düşürdüğü için böyle bir alışkanlığın geliştirildiği biliniyor.

Tırnak yeme ve koronavirüs ilişkisi:

Ellerimiz dış dünya ile direkt olarak temas eden uzuvlarımız oldukları için zaten her zaman biraz kirlidirler. Bu nedenle normal zamanlarda bile ellerimizi sık sık yıkamamız tavsiye edilir. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında ellerimizden ölümcül virüsü kapma ihtimalimiz bir hayli yüksek.

Olası bir havadan virüs kapma durumuna karşı maske ile dolaşırken nereye dokunduğu belli olmayan ellerimizi ağzımıza götürerek tırnak yemek, koronavirüslü bir yüzeyi yalamak ile aynı anlama geliyor. Uzmanlar, ellerimizi sık sık yıkamamız konusunda uyarılarını sürdürüyorlar.

Tırnak yeme zararları:

Mikrop ve virüslerin direkt olarak vücudunuza girmesinin yanı sıra tırnak yeme alışkanlığının pek çok farklı zararı daha vardır. Bunlar arasında en sık görülen; parmaklar, tırnaklar ve tırnak etlerinde bazen geri dönülmez doku hasarlarıdır.

Ağız yaralarına, diş problemlerine, apselere, farklı enfeksiyonlara ve çene eklem bozukluklarına neden olabileceği gibi ilerleyen dönemde tırnak düşmesine, eğer tırnak yeniyorsa mide problemlerine ve özellikle çocuklarda çenenin normal kapanmasını engelleyen maloklüzyon rahatsızlığına neden olabilir.

Tırnak yeme alışkanlığının biyolojik olduğu kadar psikolojik zararları da bir hayli fazla. Toplumda hoş görülmeyen bir alışkanlık olduğu için kişinin özgüven seviyesi düşebilir ve tırnak yemediği zamanlarda kaygı seviyesi çok daha yükselebilir. Tırnakların kötü görünümünden utandığı için kişide asosyal eğilimler ortaya çıkabilir.

Özellikle içinde bulunduğumuz salgın koşullarında mutlaka bırakmanız gereken tırnak yeme alışkanlığı ile mücadele etmeniz için uygulayabileceğiniz, American Academy of Dermatology Association tarafından açıklanan yöntemleri anlattık. Tek başınıza mücadele ederken zorlanıyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.