Türkiye’nin Otomobili Girişim Kurulu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, yerli otomobilin seri üretime ne zaman başlayacağına dair tarih verdi. Karakaş; planlarda bir değişiklik olmaması durumunda TOGG'un 2022'nin sonunda seri üretime başlayacağını duyurdu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yılı açılış törenine katılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Kurulu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, çarpışma testleri sürmekte olan Türkiye’nin yerli otomobilinin 2022’nin sonuna kadar seri üretime geçmesini planladıklarını açıkladı.

Her testten sonra raporlar doğrultusunda aracın optimize edildiğine değinen Karakaş, siber güvenlikte ciddi bir açığın olduğunu belirterek, gençlere bu konu üzerine odaklanmalarını söyledi.

Çarpışma testlerinin şubat sonuna kadar sürmesi bekleniyor

Aracın malzemesinden, batarya yönetimi ve entegrasyonuna kadar büyük bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Karakaş, şimdi 600’ün üzerinde olan ve bine doğru gitmekte olan Avrupa’daki lityum batarya kapasitesinin, bundan üç sene öncesine kadar 50 megawat (MW) saatin altında olduğu hatırlattı. Karakaş, bugün var olan çip krizi için de, kapasite açıklarının yeterince hızlı kapatılmaması durumunda çok kısa zamanda hücre krizi çıkmasının da muhtemel olduğunun altını çizdi.

Pandemi boyunda her çeşit matematiksel modelleme, simülasyon ve uzaktan çalışma yönteminden olabildiğince faydalandıklarını belirten Karakaş, aracın teknik tasarımlarına da ortak paydada karar verildiğine dikkat çekti. Numune ve prototip çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Karakaş, çarpışma testlerinin şubat sonuna kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

'Otomobil, fabrikadan fazlasını gerektirir'

TOGG tesislerinde sadece üretimden fazlası olacağının altını çizen Karakaş, “Tesisimizde sadece üretim yok. Bunun altını çizmek istiyorum. 'Otomobil, fabrikadan fazlasını gerektirir' demiştik inşaata başlarken. Tesisin içerisinde tasarım merkezi, prototiplerimizin testlerinin yapılabildiği bir merkez olarak düşünüyoruz. Bir çatı altında bütün yetkinliklerini toplandığımız bir yer olarak düşünüyoruz. Boyahanenin çatısının ve yan panellerinin kapanmaya başladığını görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde zaten tesisin içine ekipmanlar yerleşmeye başlayacak. Bizim buradaki planımız şu şekilde, senenin sonuna doğru imalat kısmının çok büyük kısmı bitmiş olacak. Önümüzdeki senenin ortasına kadar da ekipmanları tamamlandıktan sonra geriye istasyon ve hat bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor. Burada da planladığımız gibi ilerliyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Bütün bunlara ek olarak Karaka,şimdilik TOGG bünyesine üniversitelerden yeni mezun almadıklarını; ancak süreç ilerledikçe yeni mezun ve stajyer alımlarının olmasını planladıklarını da belirtti.