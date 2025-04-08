Trugo, Türkiye genelinde 1000 yüksek hızlı DC şarj cihazı kurulumunu tamamladı. Altyapı çalışmaları 81 ilde hayata geçirildi.

Togg’un şarj ağı Trugo, Türkiye’nin dört bir yanına yayılma hedefini tamamladı ve tam 1000 yüksek hızlı DC şarj cihazına ulaştı. Son istasyon ise İstanbul’un manzarasıyla ünlü Pierre Loti Tepesi’ne kuruldu.

Trugo'nun ağı artık Türkiye’nin 81 iline yayılmış durumda. 150 kW ve üzeri güce sahip hızlı şarj cihazlarıyla hizmet veren bu ağda, toplam soket sayısı 2000’i geçmiş durumda. Üstelik sadece DC değil, 500’ün üzerinde AC soketle de alternatif şarj seçenekleri sunuluyor. Yani elektrikli araç sahipleri için seçenek bol.

Trugo hedefine ulaştı

Kurulan ultra hızlı şarj cihazlarının, elektrikli araç bataryalarını 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj edebildiği bilgisi paylaşıldı. Trugo, tüm şarj işlemlerinde sertifikalı yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandığını belirtti. Kullanıcıların, Trugo mobil uygulaması üzerinden Türkiye genelindeki tüm istasyonları harita üzerinde görüntüleyebildiği, en yakın istasyonu bulabildiği, şarj sürecini takip edebildiği ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebildiği ifade edildi. Ayrıca uygulamada, istasyon aramalarının eczane, restoran, kafe gibi lokasyonlara göre filtrelenebildiği aktarıldı.

Şirket, 1000 cihazlık hedefe ulaşmasının ardından yeni istasyon yatırımlarını sürdüreceğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, elektrikli araç kullanıcılarının Türkiye genelinde daha yaygın ve erişilebilir bir şarj altyapısına sahip olduğu ifade edildi.