Togg T10F'nin İki Yeni Rengi 'Mardin' ve 'Urla' Tanıtıldı

Önümüzdeki ay satışa çıkacak olan Togg T10F'nin iki yeni rengi Mardin ve Urla bugün resmî olarak tanıtıldı.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, yeni sedan modeli T10F için iki özel renk seçeneğini duyurdu. “Mardin” adı verilen badem şekeri tonları ve “Urla” ismini taşıyan Ege yeşili, T10F modelinin iki yeni rengi olacak. Böylece Togg’un renk seçenekleri de sekize yükselmiş oldu.

Mardin’in geleneksel tatlarından badem şekerinden ilham alınan sıcak tonlar ve Urla’nın doğasını yansıtan Ege yeşili, Togg’un önceki renklerinin seçiminde olduğu gibi bu seçimlerde de Türk kültürünün yansıtılmasında önemli rol oynuyor.

Togg T10F özellikleri

Eylül ayında satışa çıkacak olan T10F, yalnızca renkleriyle değil performansıyla da iddialı. WLTP standartlarına göre 623 kilometreye kadar menzil sunabilen araç, hızlı şarj desteğiyle yüzde 20’den yüzde 80’e yalnızca 28 dakikada ulaşıyor. 218 beygir gücündeki elektrikli motoru sayesinde 0’dan 100 km/s hıza ise 7.2 saniyede çıkabiliyor.

Dijitalleşmenin merkezde olduğu iç mekânda ise 41,3 inçlik devasa dijital kokpit dikkat çekiyor. 12,3 inç gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç ek kontrol ekranı bir araya gelerek sürücülere teknoloji dolu bir deneyim sunuyor. Ayrıca hızlı internet bağlantısı, Wi-Fi erişim noktası ve gelişmiş sürüş sistemleriyle T10F, geleceğin otomobil anlayışını bugüne taşıyor.

Peki siz T10F modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.