Togg'dan T10F İçin Yeni Tanıtım Videosu: Eylülde Geliyor!

Togg, yeni fastback modeli T10F için bir tanıtım videosu yayımladı. Yayımlanan video, otomobilinin tasarımını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Togg T10F, aksi bir karar alınmaz ise gelecek ay satışa sunulacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), tüketicilerin uzun zamandır bekledikleri T10F modeli ile ilgili çalışmaları büyük oranda tamamladı. Hatta birkaç hafta önce yapılan resmî açıklamaya göre Togg'un fastback modeli, gelecek ay itibarıyla satışa sunulacak.

Hâl böyle olunca Togg, T10F'in reklam çalışmalarına resmen başladı. Hatta konuyla ilgili olarak bir tanıtım videosu da yayımlandı. Yapılan açıklamada Togg T10F'in zorlu koşullarda test edildiği vurgulandı. Ayrıca bu otomobilin yola çıkmaya çok yakın olduğu belirtildi.

İşte Togg T10F için yayımlanan tanıtım videosu:

Farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F, her aşamadan başarıyla geçti.



Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın.

Togg T10F'in teknik özellikleri ve tasarımı çoktan paylaşıldı. An itibarıyla geriye kalan tek detay, Togg T10F'in fiyatı. Ancak bunu öğrenmek için de çok fazla beklemeyeceğiz. Zira az önce de belirttiğimiz gibi Togg T10F, gelecek ay satışa sunulacak.