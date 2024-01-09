Togg T10F'in İsmindeki "F" Harfi Nereden Geliyor?

Togg, CES 2024'teki sunumunda en yeni modeli T10F'i tanıttı. Peki bu aracın ismindeki "F" harfi nereden geliyor?

2023’te Türkiye’de en çok satan elektrikli model olan T10X’in arkasındaki Togg, bu yılda dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’te yerini aldı. Şirket, CEO Gürcan Karakaş’ın yaptığı sunumda en yeni modelini tanıttı.

Togg’un yeni modeli, T10F olarak sergilenerek izleyenleri şaşırttı. Bunun nedeni ise daha önceki açıklamalarda gördüğümüz sedan modelin T10S ismine sahip olmasıydı. Peki T10F'in ismi nerden geliyor? Buradaki “F”nin anlamı ne?

T10F’teki “F” harfi, fastback kasa tipinden geliyor

Togg’un yeni modelinde “F” kullanmasının arkasındaki sebep aslında oldukça basit. Bu model, sedanı andırsa da tam anlamıyla sedan gövde tipine giren bir otomobil olarak lanse edilmiyor. Bunun yerine “fastback” isimli farklı bir kasa kullanılıyor.

1950’li yıllarda Chevrolet Fleetline ile ortaya çıkan fastback modeller, bir nevi birden fazla kasa tipinin birleştiriliş hâli gibi. Genel olarak sedan detaylarına sahip olsalar da arka kısımlarında, tavandan tampona kadar bir eğim var. Bu nedenle daha sportif görüntüye sahip olabiliyorlar. Yani sedan ile coupe arası gibi nitelendirilebilirler. İşte Togg’un isimde “F” harfini tercih etmesinin nedeni de modelin bu tipte bir araç olması. Yani fastback’in baş harfi kullanılıyor.

Togg neden sedan modelden vazgeçti?

Togg'un normalde ikinci modelinin sedan olması bekleniyordu. Hatta o aracın konsepti bile yıllar önce gösterilmişti. Ancak şirket fikrini değiştirerek ikinci otomobilini fastback yaptı. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre bunun nedeni, fastback araçların son dönemde daha popüler olması. Şirket bu yüzden tasarımı sedandan fastback'e yöneltmiş.

Togg T10F'e göz atmak isterseniz: