Almanya pazarına girmeye hazırlanan Togg, Euro NCAP veri tabanında göründü. Firmanın hem T10X hem de T10F modelleri, Euro NCAP sitesinde görüntülenebiliyor. Ancak şu an için sonuçlara ilişkin veri yok.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Firmadan Almanya pazarına girmeden önce önemli bir hamle geldi. Togg'un T10F ile T10X modelleri, Euro NCAP veri tabanına eklendi. Henüz sonuçları göremiyor olsak da her iki otomobilin de 5 yıldız alabilecek kapasitede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Euro NCAP, otomobil satın almayı düşünen tüketiciler için önemli faktörlerden bir tanesi. Zira yapılan testlerle bir otomobilin kazalara karşı ne kadar güvenilir olduğu gün yüzüne çıkıyor. Görünen o ki Togg, Almanya pazarına girmeden her iki otomobilini de Euro NCAP testlerine sokacak.

İşte Euro NCAP sayfasından alınan ekran görüntüsü:

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Togg T10F'in çıkış tarihine ilişkin resmî açıklamadan bahsetmiştik. Togg'un duyurusuna göre büyük bir merakla beklenen otomobil, gelecek ay itibarıyla ön sipariş ve teslimat sürecine başlayacaktı. Buradan yola çıkarak Togg T10F'in Türkiye'ye paralel olarak Almanya'ya da ulaşabileceğini söylebiliriz. Ancak bu noktada kesin bir takvim olmadığını belirtelim.

Togg T10F'in özelliklerine ilişkin detaylı bilgi için:

Bakalım Togg'un Euro NCAP ile başlayan Almanya macerası, firması nasıl bir noktaya taşıyacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.