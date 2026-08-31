Togg, bütçe dostu olacak yeni modeli T6X'i duyurdu. Aracın tasarımı paylaşıldı, çıkış tarihi açıklandı. Fiyatı konusunda da bilgi verildi.

Şu anda T10X ve T10F modelleriyle faaliyet gösteren yerli otomobil şirketi Togg’un önümüzdeki yıl daha uygun fiyatlı olacak bir modelle karşımıza çıkması bekleniyordu. Şimdi ise o modelle ilgili beklenen açıklamalar geldi.

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Firmanın T6X ismini alacak yeni kompakt SUV modeli, resmen duyuruldu. Togg, T6X’in prototip tasarımını ilk kez kamuoyuna sergiledi. Yeni nesil teknolojileri ve modern tasarım hatlarını bünyesinde barındıran Togg T6X, markayı kompakt segmentte temsil edecek.

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Karşınzıda Togg T6X

Sergilenen Togg T6X prototipi, markanın yollardaki T10X ve tanıtılan T10F modellerinden belirgin görsel detaylarla ayrılıyor. Aracın ön tasarımında üst kısımda köşeli far yapısı dikkat çekerken tamponun alt kenarlarına entegre edilmiş ters L şeklindeki LED gündüz aydınlatmaları özgün bir imza oluşturuyor.

Farların alt alanında ve aktif hava kapaklarının yer aldığı alt panjur bölümünde kullanılan çapraz çizgiler de aracın dinamik görünümünü pekiştiriyor. Ancak bir prototip modeli olması sebebiyle, T6X pazara sunulacağı tarihe kadar seri üretim sürecinde ufak tasarım değişikliklerine uğrayabilir. Aracın teknik özellikleri ise henüz paylaşılmadı.

Togg T6X ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak?

Togg T6X’in ne zaman yollarda olacağı ve fiyat seviyesiyle ilgili kritik açıklamalar Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından yapıldı. Tosyalı, T6X modelini "her vatandaşın bu markaya ulaşabilmesini sağlayacak otomobil" şeklinde tanımladı. Model için 2027 yılının haziran ayında talep toplanmaya başlanacağı ve yine aynı ayın sonunda araçların kullanıcılara teslim edileceğini duyuruldu.

Fiyat tarafında ise Togg yönetimi daha önce paylaştığı iddialı hedefini koruduğunu açıkladı. Rekabetçi bir fiyatlandırma stratejisiyle pazara gireceği belirtilen T6X’in, mevcut Togg modellerinin yarı fiyatına satılması hedefleniyor. Bu açıklamalar doğrultusunda, Togg T6X için öngörülen 1.3 milyon TL bandındaki fiyat hedefi korunuyor diyebiliriz.