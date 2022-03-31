Yerli otomobil projesi TOGG'un, Great Place to Work Enstitüsü tarafından hazırlanan Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesine girdiği açıklandı. CEO Gürcan Karakaş da yaptığı açıklamalarda listeye girmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye’nin yerli otomobil projesi TOGG, geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak gösterilen CES 2022’de boy göstermiş ve büyük beğeni toplayarak etkinliğin en iyi 20 markası arasına girmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de TOGG’un üretileceği fabrikadan bir video paylaşıldığını sizlere aktarmıştık. Bunun yanı sıra aracın, zorlu koşullardaki drift performansını gösteren görüntülere de paylaştığımız bir haberde yer vermiştik. Gelen haberlere göre TOGG, şimdi de üretime başlamadan önemli bir listede yerini aldı.

TOGG, Türkiye’nin en iyi işverenleri arasına girdi

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yerli otomobilin üreticisi TOGG, Great Place to Work Enstitüsü tarafından paylaşılan ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ listesine girmeyi başardı. Yapılan çalışan bağlılığı anketlerinden elde edilen verilerle desteklendiği belirtilen araştırmanın; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, takım ruhu gibi kriterleri mercek altına aldığı da açıklamalar arasında yer aldı.

TOGG’un daha üretime başlamadan bu listeye girmesinin dikkat çektiğini belirtmek gerek. CEO Gürcan Karakaş da yaptığı açıklamalarda listeye girmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kurulan yapının çalışanlar tarafından hoş karşılanmasının değerli olduğunu aktaran Karakaş, TOGG’da klasik dikey hiyerarşik yapı ve unvanlar yerine çevik ekipler oluşturduklarını belirtirken ofisin daha iyi bir iş deneyim oluşturmak için tasarlandığını sözlerine ekledi. TOGG’un çevik yapının içinde doğduğu, yeniliklere açık olduğu ve pozitifliği öne çıkardığı da CEO’nun açıklamaları arasında yer aldı.

Geçtiğimiz haftalarda TOGG yöneticilerinden üretim ile ilgili açıklamalar gelmişti. Yine Karakaş tarafından verilen demeçte, planlarda bir değişiklik olmadığı, seri imalata yılın dördüncü çeyreğinde geçileceği ve lansmanın 2023 yılının ilk çeyreğinde yapılmasının planlandığı ifade edilmişti.