TOGG'un sosyal medya hesaplarından yeni bir video paylaşıldı. Bu videoda yerli otomobilin gövdesi için çalışacak 160 robotun parçasız provalara başladığı belirtildi. Ayrıca Bursa Gemlik'teki üretim tesisinin geldiği son durumla ilgili de açıklamalarda bulunuldu.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG), resmi Twitter hesabından yerli otomobil projesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Bursa Gemlik'teki üretim merkezi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan yetkililer, çalışmaların planlandığı gibi sürdürüldüğünü duyurdular. Ancak bundan daha da önemli olan bir husus var. Yerli otomobil gövdesi için çalışacak robotlar, an itibarıyla parçasız prova yapmaya başladılar.

"Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda bir de videoya yer verildi. Bu videodaki detaylara baktığımızda yerli otomobili üretecek fabrikaya ilişkin rakamlara değinildiğini görüyoruz.

Gövde tesisinin yüzde 86'sı hazır

TOGG'un paylaştığı videoda yer alan bilgilere baktığımızda, gövde tesisinin yüzde 86'sının tamamlandığını görüyoruz. Boya tesisinin yüzde 92'sini, montaj tesisinin de yüzde 84'ünü tamamladıklarını ifade eden yetkililer, artık seri üretim için geri sayıma başlamış gibi görünüyorlar.

Yerli otomobil projesi kapsamında devam eden çalışmalar, önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanacak gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte de seri üretim aşaması başlayacak. Bununla ilgili yapılan son açıklamalardan bir tanesi, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'a aitti. Kacır, yerli otomobil için son 1 yıl olduğunu ifade etmişti...

TOGG'un paylaştığı yeni video: