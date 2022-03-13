TOGG'un Karlı Yollardaki Testlerinden Görüntüler Paylaşıldı

Yerli otomobil TOGG'un resmi Twitter hesabı, İstanbul ve daha birçok şehirde devam eden kar yağışının ardından aracın karlı yollardaki testlerini gösteren görüntüler paylaştı. Yapılan açıklamalarda -40 dereceye varan koşullarda testlerin sürdüğü ifade edildi.

Gelişen teknoloji ve çevresel sebeplerden dolayı artık tüm dünyada elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başlamış durumda. Dünya çapından birçok dev otomotiv şirketi de buna ayak uydurarak araçlarını elektriklilere çevirmeye çalışıyor ve hatta önümüzdeki yıllarda içten yanmalı motorlu araçları tamamen kaldırmayı planlıyor. Durum böyle olunca yerli otomobil projesi TOGG’un da önemi ortaya çıkmış oluyor.

TOGG’un uluslararası tanıtımının, geçtiğimiz aylarda düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2022’de yapıldığını ve fuarın en iyi 20 markası arasına girdiğini sizlere aktarmıştık. Buna ek olarak TOGG’un sedan modelinin dünya basınından genel olarak olumu tepkiler aldığını da sizlerle paylaşmıştık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da iki hafta önce yaptığı açıklamalarda yerli otomobilin çıkış tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise TOGG’un sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı.

"Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım"

Bugün sizlerle paylaştığımız bir haberde, son günlerde İstanbul başta olmak üzere ülke çapında büyük bir kar yağışı söz konusu olduğunu aktarmıştık. Tahmin edebileceğiniz gibi durum böyle olunca en az dışarısı kadar sosyal medya da beyaza bürünmüş durumdaydı. İstanbul’dan birçok insan, şehirden çektikleri muhteşem görüntüleri sosyal medya platformlarından paylaşmışlardı.

İşte bunların ardından TOGG’un resmi Twitter hesabından da bir paylaşım yapıldı. Bu sabah yapılan paylaşımda, “Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım” ifadeleri kullanılarak kar üstündeki testlerini sürdüren TOGG'un görüntüleri paylaşıldı. Bunun yanı sıra paylaşımda yerli araçla ilgili süren testler ile ilgili kısa bilgilere de yer verildi: Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz.

TOGG, Ankara’da sahneye çıkacak

Yerli araç ile ilgili diğer gelişmelere bakacak olursak, gelen yeni haberler otomobilin Ankara’da düzenlenecek olan bir fuarda sahneye çıkacağını gösterdi. Açıklamalara göre ‘Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’ ismindeki etkinlikte TOGG’un tanıtımı yapılacak ve farklı ülkelerin büyükelçilerinin de içinde yer aldığı 12 bin üzerinde insan katılacak. Fuarın 30-31 Mart’ta düzenleneceğini de belirtelim.

TOGG yöneticisinden üretim açıklaması

Yerli araç hakkındaki bir diğer yeni gelişme ise TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş’ın açıklamaları. Karakaş geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada; otomobilin üretim planlarında bir değişiklik olmadığına vurgu yaparak seri üretim ilgili konuştu;

“Bizim planlarımızda hiçbir değişiklik yok. Planlarımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda 4. çeyrekte, ekim sonu kasım başında tesisimiz seri imalata hazır hâle gelecek. Bunun ardından üretim sürecimiz tamamlandıktan sonra da homologasyon sürecine gireceğiz. Sonuç olarak 2023’ün ilk çeyreğinde araçlarımızın lansmanını yapmış olacağız.”

İşte TOGG'un karlar içindeki fotoğrafları