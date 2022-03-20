TOGG'un test sürüşleri devam ederken, bu defa resmi Twitter hesabından bu sürüşlerin bir videosu yayınlandı. Videoda görüldüğü kadarıyla TOGG, karlı yollarla adeta dans ediyor.

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG, piyasaya çıkışı bile gerçekleşmeden yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. CES 2022 fuarında boy gösteren TOGG, fuardaki en iyi 20 otomobil markasından biri seçilmiş ve fuardan görüntüler TOGG’un resmi Twitter hesabından paylaşılmıştı.

Resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafların pek çoğu arasında en çok ilgi çekenlerden biri de TOGG’un karlar içindeki görüntüleri oldu. Değişken hava şartlarındaki sürüş testleri süren TOGG’un pek çok şehirde ve zorlu şartlarda denemeleri sürüyor. Bugün yine resmi Twitter hesabından TOGG’un karlı yollarla adeta dans ettiği görüntülere yer verildi.

Zorlu hava koşulları, TOGG için sadece bir eğlence

Ülkemizin de büyük çoğunluğunu etkisi altına alan kar, pek çok şehirde ulaşımda aksaklıklara ve araçların yolda kalmasına sebep oluyor. Tam da bu haberlerin artmasının ardından TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan bu paylaşım, aracınıza bağlı olarak karın bir eziyet olmaktan çıkıp 'eğlenceye' dönüşebileceğini hepimize gösterdi.

Paylaşımda da görüldüğü gibi TOGG hava koşulları ne kadar zorlu olursa olsun performansından ödün vermiyor. Belli ki ilerleyen günlerde TOGG kullanıcılarına şartlar ne olursa olsun keyifli bir sürüş yaşatmayı başaracak. Yol tutuşu ve sağlamlığıyla virajlarda bile kontrolün sizde olduğunu hissettiren TOGG, şimdiden pek çok insanı heyecanlandırmayı başardı.

Paylaşımda da yer verilen 'USE CASE Mobility' ifadesi ne anlama geliyor?

Kısaca özetlemek gerekirse; TOGG'un bir arabadan çok daha fazlası olduğu anlamına geliyor. Tamamen akıllı bir sisteme sahip olan TOGG kullanıcılarına sunduğu USE CASE Mobility deneyimiyle, sürüş keyfinizi bambaşka bir boyuta dönüştürmeyi vadediyor. Araç sizi dinliyor, anlıyor ve hatta isteklerinize göre hareket ediyor.

Diyelim ki işten dönüyorsunuz ve yorgunsunuz; TOGG, sizi neşelendirmek için en sevdiğiniz şarkıyı açıyor, karnınız açsa yol üzerindeki restorantları sizin için listeliyor. Yoğun bir günün ardından dikkatiniz dağılır ve önünüzü çıkan kediyi görmezseniz TOGG burada devreye girip sizin yerinize fren yapıyor. İşte TOGG'un paylaşımında da yer verdiği 'USE CASE Mobility' ifadesi, akıllı bir araca sahip olacağınız anlamına geliyor.

Peki TOGG piyasadaki yerini ne zaman alacak?

Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen yerli otomobilin çıkış tarihiyle ilgili son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır "Son 12 ayın içindeyiz" açıklamasında bulunmuştu. Uzun bir süredir beklenen ve ortaya çıkan yeni görüntüleriyle hepimizi heyecanlandırmayı başaran TOGG'un 2023 yılının başlarına doğru çıkması planlanıyor.

Bu kadar övgüyle bahsedilen ve merak uyandıran aracın fiyatıyla ilgiliyse henüz kesinleşen bir şey yok ancak fiyatının 1 milyon TL civarında olabileceğine dair söylentiler mevcut. Tabii umuyoruz ki çıkış fiyatı bu olmaz.