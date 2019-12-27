TOGG, Türkiye'nin Otomobili'nin Anlamını Paylaştı

Bugün Türkiye'nin yerli otomobili, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılan etkinlikte tanıtıldı. Peki 'Türkiye'nin Otomobili' nasıl bir anlam taşıyor? TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda bu soru yanıtlandı.

Bildiğiniz üzere bugün ülkemiz için oldukça önemli bir gelişme yaşandı. 2017 yılından bu yana heyecanla beklenen yerli otomobil, toplamda 2 ayrı model olarak Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde yapılan lansmanda karşımıza çıktı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve 3000’i aşkın davetli katıldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) ürettiği iki ayrı yerli otomobile dair her şey artık günyüzüne çıktı. Etkinlikte iki model yükselen stantlarla birlikte sahneye çıkartıldı ve tüm Türkiye’nin beğenisine sunuldu. Böylelikle Türkiye’nin otomobili olarak tanıtılan yerli otomobil artık gerçeğe döndü.

Peki Türkiye’nin Otomobili ne demek?

Türkiye’nin Otomobili Twitter hesabından paylaşılan 39 saniyelik kısa bir videoda Türkiye’nin Otomobili’nin ne anlama geldiğini özetlendi. Paylaşılan videoda ‘Türkiye’nin küresel markasına sahip, kararlarını bağımsız veren ve kendi mobilite ekosistemini oluşturan, teknolojisini geliştiren ve bir sonraki seviyeye taşıyan ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının %100’ü Türkiye’ye ait’ tanımları bulundu.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen yerli otomobil tamamen elektrikli olacak. Bu da demek oluyor ki bu otomobil yalnızca ülkemiz içinde önemli bir yere sahip değil, dünya çapında ortaya çıkan elektrikleşme trendi için de oldukça önemli bir yere sahip olacak.

Yerli otomobilimiz, dünya çapında markalara rakip olma yolunda ilerleyecek ve ülkemizin kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacak. Zaten TOGG’un kullandığı ‘Yeni Lige Yolculuk’ sloganının anlattığı şey de bu oluyor.

Etkinlikte yerli otomobilin tanıtımının yanı sıra Bilişim Vadisi’nin de açılışı gerçekleşti. Böylelikle Bilişim Vadisi’nin Türkiye’nin teknoloji ve AR-GE merkezi olacağının da sinyallerini almış olduk. Yerli otomobili geliştiren TOGG’un da merkezi burada bulunacak.

Etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin nerede üretileceğini de açıkladı. Cumhurbaşkanı, yerli otomobilin üretim yerinin Bursa, Gemlik olacağını belirtti ve burada bulunan TSK’ya ait 4 milyon metrakarelik alanın 1 milyon metrekaresinin yerli otomobilin üretim tesisi için kullanılacağını aktardı.

Yerli otomobilin tanıtıldığı etkinliğe dair tüm detaylara ulaşmak ve araçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için sizi hazırladığımız şu yazımıza yönlendirebiliriz.