Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun gerçekleştirdiği yerli otomobil lansmanının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracın ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Üzeri örtülü olarak gerçekleştirilen test sürüşünün ardından C-SUV tipindeki yerli otomobil ilk kez asfalt üzerinde görüntülenmiş oldu.

2010’lı yılların başında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan çağrı üzerine Türkiye’de neredeyse yarım asırdır süren yerli otomobil çalışmaları hızlanmıştı. 2020’li yıllara girmeye sayılı günler kala, yerli otomobil karşımıza 2 model olarak çıktı. Bugün gerçekleştirilen lansman, tüm Türkiye tarafından takip edildi. Dileyenler yerli otomobilin tanıtımına ilişkin tüm detaylara ve teknik özelliklerine buradan ulaşabilirler.

27 Aralık, artık Türkiye üretim tarihindeki önemli günlerden birisi. Elbette projenin sonuca ulaşması için Bursa, Gemlik’te kurulması planlanan tesiste üretimin sorunsuz şekilde yapılması gerekiyor. TOGG, üretim için tesis yatırımında 22 milyar liralık bir yatırım gücüne de sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtım etkinliğinin ardından test sürüşünü gerçekleştirdi:

Test sürüşlerinde direksiyona oturan Erdoğan ve TOGG yetkilileri, araçtan inerek fotoğraf çektirdiler. Tanıtım etkinliğinin sonunda test sürüşünün hava şartları nedeniyle gerçekleştirilmeyeceğini söylemişti.

2020’de marka lansmanı yapılacak olan yerli otomobilin üretimi 2022’de başlayacak.