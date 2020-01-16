Türkiye'nin Otomobili'nin Sergileneceği İlk Fuar Açıklandı

Geçtiğimiz yılın sonlarında üzerindeki sır perdesi kaldırılan ve tasarımıyla büyük beğeni toplayan Türkiye’nin Otomobili, 24-27 Şubat tarihlerinde İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC) sergilenecek.

Uzun bir çalışmanın ardından beş şirketin oluşturduğu bir konsorsiyum olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından tarafından geliştiren yerli ve elektrikli otomobil, etkileyici tasarımının yanı sıra teknolojik özellikleri ile de takdir toplamıştı.

2022 yılında üretim bandına sokulacak olan Türkiye’nin Otomobili için tanıtım çalışmalarına devam eden TOGG, arabadan ziyade bir teknoloji ürün olarak tanımladığı aracı 24 - 27 Şubat tarihlerinde İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) sergileyecek.

Türkiye'nin Otomobili, MWC 2020'de sergilenecek

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, daha önce yaptığı açıklamada, aracı otomobil fuarlarından ziyade teknoloji fuarlarına sokacaklarını zaten söylemişti. Bu taahhüdünü yerine getiren Karakaş, konuşmacı olarak yer aldığı MWC 2020’de Türkiye’nin Otomobili’ni dünyaya tanıtacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, "Barcelona'ya arabamızı götüreceğiz, göstereceğiz. İlk defa yerli arabamızı tanıtma fırsatı bulacağız" dedi.

Türkiye’nin Otomobili, daha önce Las Vegas’ta düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2020’de tanıtılmıştı. Katıldığı panelde konuşan TOGG CEO’su Karakaş, yerli otomobilin özelliklerini ve Türk otomotiv endüstrisinin yaşayacağı dijital dönüşümle ilgili kendisini dinleyen kalabalığa bilgi vermişti.

Türkiye'nin Otomobili’nin kanlı canlı tanıtılacağı ilk fuar olan Mobil Dünya Kongresi 2020, 24-27 Şubat tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleşecek.