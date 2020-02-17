İtalyan Küratörden Türkiye'nin Otomobili'ne Övgü Dolu Sözler

Geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılan Türkiye’nin Otomobili, üstün teknolojik özellikleri ve modern tasarım dili ile takdir toplamaya devam ediyor. İtalyan küratör Prof. Luca Molinari, yerli otomobilin çağdaş ve iyi bir tasarıma sahip olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan mimar, yazar ve küratör Luca Molinari, hem otomotiv sektöründeki tasarım trendleri hem de TOGG tarafından üretilecek olan Türkiye’nin Otomobili hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Gelecek 20 yılda petrolün azalması ve ekolojinin getirdikleriyle tamamen farklı modellerde otomobillere sahip olunacağını söyleyen Molinari, “Küçük ve doğa dostu otomobiller tasarlamak fantastik olacaktır. Bu şekilde şehirlerdeki ekoloji ve trafiğe sebep olmayacak otomotiv tasarımlarının gelişeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında gün yüzüne çıkan Türkiye'nin Otomobili'nin çağdaş ve iyi bir tasarıma sahip olduğunu belirten İtalyan küratör, yüzde 100 elektrikli yerli aracın çevre kalitesini artıracağını söyledi. “Elektrikli otomotiv sektörü çok hızlı gelişiyor” diyen Molinari, bu durumun sektörde yeni otomotiv vizyonlarına isteği de artırdığını dile getirdi.

İyi bir fikrin her daim fark yarattığına vurgu yapan Molinari, “Bu yarışta diğerlerine benzemekten ziyade inovatif olmak gerekiyor. Küresel otomotiv pazarında insanlar yeniliği keşfetmek istiyor” şeklinde konuştu. Yerel ve ulusal kimliğe ait olan her şeyin akışkan olduğu küresel bir dünyada yaşadığımızı söyleyen İtalyan sanatçı, "İyi bir tasarım ve mimari, ulusun ve toplumun kimliğini oluşturuyor” dedi.

Yerli otomobilin dış tasarımını ve çizimini, İtalyan otomotiv tasarımcısı Pininfarina yapmıştı. SUV ve sedan olmak üzere iki farklı model grubuna sahip olan Türkiye’nin Otomobili, her şey planlandığı gibi gittiği takdirde 2022 yılında üretilecek ve satışa sunulacak. 2030 yılına geldiğimizde 5 farklı modele sahip olması beklenen TOGG, yılda 175 bin adet araç üretecek.