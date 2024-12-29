Togg, Türkiye'nin Yerlilik Oranı En Yüksek Otomobili Oldu!

Togg, Sanayi Bakanlığının aktardığı yeni yerlilik oranı yüzdelerini içeren listede %72,18 oranıyla ilk sırayı almayı başardı.

Yerli otomobil Togg, yaklaşık 2 yıl önce yerlilik oranını %51'in üzerinde olarak açıklamıştı. Engelliler için ÖTV muafiyetli otomobillerin en az %40 yerlilik oranına sahip olması gerektiğinin açıklanmasının ardından şirket bugün Togg'ün güncel yerlilik oranını açıkladı.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığı gelişmeye göre Sanayi Bakanlığının üreticilerin beyanlarına göre 2024 yılına ilişkin Türkiye'de üretilen otomobillerin yerli katkı oranlarında Togg'un oranı %72,18 olarak belirtilmiş durumda.

%72,18 ile Togg T10X yerlilik oranı en yüksek otomobil oldu

Dahası bu oran Togg'u Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip otomobili yapıyor. Togg'un 20 ay önce açıkladığı +%51'lik oran Togg'u sıralamada ilk 3'e dahi sokamamıştı.

Listede Togg'un yanı sıra ülkemizde üretilen diğer marka otomobillerin de yerlilik oranlarını görebiliyoruz. Togg'un hemen arkasında %69,50 ile Renault Clio yer alırken onu da %64,00 ile Hyundai i10 takip ediyor.

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