Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile ÖTV'siz satılacak otomobiller için yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile ÖTV muafiyeti kapsamına alınacak araçların en az yüzde 40 yerli olması gerekecek.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşları ilgilendiren bir karar yayımlandı. "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (2) Numaralı Bendinde Yer Alan İstisnanın Kapsamına Giren Araçların Yerli Katkı Oranının Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9321)" ile engellilere yönelik ÖTV muafiyetli otomobiller için yerlilik zorunluluğu getirildi.

Aslına bakacak olursak bu karar, birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınmış, ÖTV muafiyeti olacak araçlarda yüzde 20 yerlilik aranmasına karar verilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi ve yerlilik oranını biraz daha artırdı. Öte yandan; bu araçlar artık 5 yıl değil, 10 yıl boyunca satılamayacak.

ÖTV muafiyetine girecek otomobilin yüzde 40 yerli olması gerekecek!

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre ÖTV muafiyeti uygulanacak bir otomobilin en az yüzde 40 yerli üretim olması gerekecek. Bu karar ile daha önce ÖTV muafiyeti uygulanabilen Peugeot 408 gibi otomobiller, artık kapsam dışında kalacak. Peki yüzde 40 yerlilik şartını sağlayan otomobiller hangileri?

TBMM'de kabul edilen kararla ilgili detaylar için:

Yüzde 40 yerlilik şartını sağlayan araçlar şöyle:

Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından yapılan açıklamaya göre Resmî Gazete'de yayımlanan karar;

Fiat Egea Sedan,

Fiat Egea Cross,

Fiat Egea Cross Wagon

Renault Clio,

Renault Megane,

Renault Duster,

Hyundai i10,

Hyundai i20,

Hyundai Bayon,

Toyota Corolla,

Toyota C-HR,

Togg T10X,

modellerini kapsayacak.