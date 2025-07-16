Hızlı ve Öfkeli: Tokto Drift'in Unutulmaz Otomobili Dudak Uçuklatan Fiyata Satıldı

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Sinema dünyasında otomobil tutkunlarının hafızasına kazınan araçlar, yıllar geçse de popülerliğini kaybetmiyor. Özellikle Hızlı ve Öfkeli serisinin ikonik modelleri, koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi. Bu efsane araçlardan biri olan Mazda RX-7, geçtiğimiz günlerde açık artırmada yeni sahibini buldu.

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Drift filminde karşımıza çıkan o ikonik Mazda RX-7, sonunda yeni sahibini buldu. Japon modifiye atölyesi VeilSide tarafından özel olarak hazırlanan araç, açık artırmada rekor bir fiyatla satıldı.

Japonya merkezli Bonhams tarafından düzenlenen müzayedede satışı gerçekleştirilen RX-7'nin, filmin çekimlerinde kullanılan iki araçtan biri olduğu belirtildi. Mazda RX-7, filmde Sung Kang'ın canlandırdığı Han karakteri tarafından kullanılmıştı. 

Mazda RX-7'nin satış fiyatı sınırları zorladı

tokyo drift arabası satıldı

Kamera ekipmanlarına uygun olarak modifiye edilen RX-7'nin üzerinde hâlâ çekimlerden kalan izler ve #71 HANS etiketleri bulunuyor. Otomobilde VeilSide Fortune gövde kiti kullanıldı. 19 inç büyüklüğündeki Andrew Premier Series Racing Evolution 5 jantlar, 305 mm tabanlı Pirelli P Zero Nero lastiklerle tamamlandı. Sedefli turuncu renkteki RX-7, standart modele göre yaklaşık 20 cm daha uzun bir gövdeye sahip. Araç satılmadan önce RE-Amemiya tarafından revize edildi ve motoru yenilendi.

hızlı ve öfkeli: tokyo drift arabası satıldı

İkonik RX-7, 1.2 milyon dolara satıldı. RX-7 yaklaşık 1.2 milyon dolarlık satış fiyatıyla daha önce 550 bin dolara satılan 1994 Toyota Supra'yı geride bıraktı. Ancak Hızlı ve Öfkeli serisinden Paul Walker'ın kullandığı Nissan Skyline R34 GT-R, 1.35 milyon dolarlık fiyatıyla en pahalı araç olmayı sürdürüyor.
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Kaynak : https://tr.motor1.com/news/765977/tokyo-drift-rxc7-satis-rekor/
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