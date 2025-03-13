Toyota, şehir içi kullanıma uygun yeni elektrikli aracı "FT-Me"yi tanıttı. Bu aracın en ilginç özelliği, tavanındaki güneş panelleri ile kendi kendini şarj edebiliyor olması.

Dünden beri çok önemli duyurular gerçekleştiren Japon otomobil devi Toyota, büyük sürprizi bugüne saklamış gibi görünüyor. Zira şirket, bugün tavanında güneş paneli olan elektrikli aracı "FT-Me"yi tanıttı. Citroen Ami'ye benzer yapısı ile mobiliteyi maksimum seviyeye çıkaran Toyota FT-Me, kendi kendini şarj edebilme yeteneği ile de tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Toyota FT-Me, küçük olmasına rağmen oldukça fütüristik tasarıma sahip olan bir araç. Uzunluğu 2,5 metrenin bile altında olan FT-Me, Toyota'nın açıklamasına göre standart bir park yerinin sadece yarısı kadar bir alana sığabiliyor.

Karşınızda Toyota FT-Me

Toyota FT-Me'nin dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, yan aynalar yerine kameralar kullanılıyor olması. Bu teknoloji, bu tarz küçük araçlarda gördüğümüz bir şey değildi. Ayrıca Toyota FT-Me, direksiyon üzerinden gaz ve fren yapılmasını da mümkün kılıyor. Bu özellik sayesinde pedala ihtiyaç olmayacak. Şirket, bu özelliği engelli bireyler için düşündüklerini açıkladı.

Toyota, yeni elektrikli aracının motor gücüne ve bataryasına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak burada bildiğimiz bazı hususlar var. Mesela bu aracın tavanındaki güneş panelleri, güneşli bir günde 30 kilometreye kadar şarj imkânı sunuyor. Bu tür araçların 80-100 kilometre civarında menzil sunduğunu düşünecek olursak bu hiç fena bir şarj durumu değil.

Toyota FT-Me'nin hangi ülke pazarlarında satılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Daha doğrusu Toyota, bu aracı satıp satmayacağını bile açıklamadı. Tabii bunun doğal bir sonucu olarak herhangi bir fiyat bilgisi de mevcut değil.