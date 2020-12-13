Az Kullanılmışı Nadir Olan 1991 Toyota Pickup Satışa Sunuldu

Az kullanılmışı ve güzel bakılmışı oldukça zor bulunan bir 1991 model Toyota Pickup, geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Araç, bu özellikleri nedeniyle de biraz şişik bir fiyata sahip oldu.

Japonya merkezli otomobil devi Toyota, 1995 yılından bu yana fazlasıyla sevilen kamyonet modeli Tacoma'yı üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Ancak şirket 1995 yılında bu modeli sürmeden önce farklı bir kamyonet modeliyle de seviliyordu. Toyota'nın bu modeli Toyota Pickup ismine sahipti.

Günümüzde Toyota Pickup modelinin az kullanılmış örneklerini bulmak ve bunları satın alma imkânına sahip olmak oldukça zor fakat geçtiğimiz günlerde otomobil severlerin tüm isteklerini yerine getiren bir 1991 model bir Toyota Pickup satışa çıktı. Satışa çıkan nadir model, az kullanıldığından ve oldukça iyi durumda olmasından ötürü biraz kabarık bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Orijinalliğini koruyan 1991 model Toyota Pickup:

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde satışa sunulan 1991 model Toyota Pickup, aynı modelin diğer örneklerinin aksine 100 bin milin (160.934 kilometre) altında kullanılmıştı. Bu modelin kilometre saati 69.981 mili (112.623 kilometre) gösteriyordu. Model, yıllardır tek bir ailenin elindeydi ve bakımı düzenli olarak yapılmıştı.

1991 model Toyota Pickup, yaşına rağmen kırmızı boyasında herhangi bir pas veya çiziğe sahip değil. Aracın içi de orijinal dokusunu koruyor. Bunların yanı sıra kamyonetin 15 inçlik cilalı alüminyum jantları, 31 inçlik General Grabber lastiklerle birleşince kamyonete oldukça şık bir görüntü kazandırıyor.

Kaputunun altında 2,4 litrelik 113 beygir gücüne sahip bir motor barındıran 1991 model Toyota Pickup için istenen fiyat dediğimiz gibi biraz şişik. Günümüzde 2021 model Tacoma ve Tundra modelleri 26 bin dolarlık ve 34 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahipken orijinalliğini koruyan bu modeli satın almak isteyen bir kişinin kesenin ağzını açması gerekiyor zira bu nadir parçanın fiyatı 44.900 dolar (352 bin TL). Tabii böylesine bir arayışta olanlar bu modeli kaçırmayacaklardır.