2020 Model Corolla Hybrid’in Özellikleri ve Fiyat Listesi

Türkiye'de üretimi devam eden ve geçtiğimiz 2019 yılında satışa sunulan Toyota Corolla Hybrid, yenilikçi tasarımı ve çevre dostu hibrit motoru ile dikkatleri üzerine çekiyor. Aracın sahip olduğu özelliklere fiyat listesiyle birlikte göz atmak istedik.

Japonya merkezli dev otomobil üreticisi Toyota, 12 nesildir yenilemeye devam ettiği Corolla model aracı ile dünyanın en çok satan arabasına sahip. Böylesine azimli bir başarıyla yenilenmeye devam eden Toyota Corolla, hibrit versiyonu ile Türkiye’de de Yılın En İyi Otomobili ödülüne layık görüldü.

Corolla, uzun zamandır bir şehir aracı olarak bütün beklentileri karşılayacak ve sürücüyü memnun edecek bir donanıma sahipti. Türkiye’de üretilmeye başlanan hibrit versiyonu da Toyota’nın sadece otomobil değil aynı zamanda sürekli gelişmekte olan teknoloji dünyasına da ayak uydurduğunu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Dilerseniz yenilenen tasarımı ve hibrit motoru ile Corolla Hybrid aracın dikkat çeken özelliklerine daha yakından bakalım.

Tasarım

Dış tasarım

Toyota Corolla Hybrid, önceki nesillerinde genellikle klasik bir sedan araba tasarımına sahipti. Görünüşte farklılık yaratmaktan ve daha iddialı tasarımlardan çekinen Toyota, bu sınırlarını yeni hibrit versiyonunda aşmış gibi görünüyor. Yeni Toyota Corolla Hybrid'in son derece yenilikçi ve modern bir görünüme sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Arabaya ilk baktığımız zaman genişleyen piano black rengindeki ızgara ve stop lambalarını saran çerçevelerin Toyota’nın Japon tasarım çizgisini aşmadan daha modern bir tasarıma gittiğini açıkça gösteriyor. Aracı baştan aşağı saran krom detaylar ise Corolla’nın demodelikten uzaklaşarak yeni çağa ayak uydurabilen daha iyi bir tasarıma sahip olmasını sağlıyor.

İç tasarım

Dış tasarımda yapılan yenilikçi değişimler açıkçası aracın iç kabinine de bariz bir şekilde yansımış durumda. İç kısım her ne kadar sade tutulsa da klima havalandırmalarını çerçeveleyen krom detaylar ve gövdeden farklı renkte kullanılan daha açık renkli kaplamalar aracın hem ferah hem de son derece şık gözükmesine yol açmış diyebiliriz.

Alt donanım paketleri olarak sayılabilecek Vision, Dream ve Flame paketlerinde kumaş döşemeler standart olarak sunulurken, daha üst donanım olan Passion versiyonlarda deri döşemeler kullanılmış. İç dizaynın hem sürücü hem de yolcuların ferah ve konforlu bir yolculuk için tasarlandığını söyleyebiliriz.

Teknolojik özellikler

Multimedya ekranı

Toyota Corolla Hybrid, Dream paketlerinde 4,2 inç, daha üst paketlerde ise 7 inç boyutlarında Toyota Touch 2 versiyonlu TFT multimedya ekranı sunuyor. Android Auto ve Apple CarPlay desteği sayesinde akıllı telefonlarda Haritalar gibi belirli uygulamaları araba ile kolayca eşleştirme şansı bulunuyor.

Head Up Display

Sadece Passion donanım paketlerinde sunulan Head Up Display, sürücüye araç ve sürüş ile alakalı gerekli bazı bilgileri kokpitin ön camına yansıtarak sunuyor. Açıkçası bu görünümün gerçekten de zamanın ötesinde bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Kablosuz Şarj Ünitesi

Hibrit modelin donanım paketlerinde standart olarak sunulan bu ünite, telefonunuzu kablosuz bir şekilde şarj etmenize olanak sağlıyor. Corolla’nın hibrit olmayan versiyonlarını satın almak istediğini zaman ise bu özelliğe sadece Flame donanım paketinde sahip olabiliyorsunuz.

Güvenlik

Adaptif hız sabitleyici

Toyota Corolla Hybrid, sürüş hızınız ne olursa olsun öndeki araç ile aranızdaki mesafeyi önceden belirlediğiniz oranlara göre koruyabiliyor ve mesafe azaldığı takdirde araç otomatik olarak hızını azaltıyor. Mesafe tekrar açıldığında sürücünün hiç bir şey yapmasına gerek kalmadan araç belirlenmiş mesafeye ulaşana kadar hızlanmaya devam ediyor.

Akıllı şerit takip sistemi

Araç saatte 50 km veya daha üstü hızda ilerlerken aktif olan şerit takip sistemi, sinyal verilmeden şerit değiştirildiği durumlarda sürücüyü hem görsel hem de sesli bir şekilde uyarıyor. Sürücünün bu uyarılara pasif kaldığı durumlarda ise araç otomatik olarak direksiyon güç uygulayarak aracı bulunduğu şeride geri döndürüyor.

Otomatik uzun farlar

Gece yolculuk ederken sürücüyü en zorlayan etkenlerden birisi sürekli gözü alan ışıklar ve karşıdan uzunları yakmış bir şekilde gelen sürücülerdir. Toyota, bu rahatsız edici etkenin farkına vararak hem sürücü hem de karşıdan gelen diğer araçlar için Corolla modelde otomatik yanan far sistemi kullanmış. Sokak lambalarının parlaklığına ve önde ilerleyen araçların farlarına göre kendi parlaklığını ayarlayabilen otomatik farlar, karşıdan bir sürücü geldiği zamanda ise otomatik olarak uzundan kısa fara geçiş yapabiliyor.

Toyota Corolla Hybrid motorları, performansı ve yakıt tüketimi

Toyota Corolla, benzin ve hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Hibrit versiyon, çevreci ve düşük yakıt tüketimine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Dilerseniz her iki motorun da sahip olduğu teknik verilere daha yakından bakalım.

1.6 Valvematic 6 ileri manuel

Motor tipi: 4 silindir benzinli

Beygir: 132 hp

Maksimum hız: 200 km

0-100 km hızlanma: 9,7 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 7,7 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 4,7 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 5,8 lt

1.6 Valvematic Multidrive S otomatik

Motor tipi: 4 silindir benzinli

Beygir: 132 hp

Maksimum hız: 190 km

0-100 km hızlanma: 10,2 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 7,3 - 7,6 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 4,5 - 4,8 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 5,5 - 5,8 lt

1.8 Hybrid e-CVT

Motor tipi: 4 silindir benzinli, manyetik tip elektrik motoru

Beygir: 98 hp

Maksimum hız: 180 km

0-100 km hızlanma: 11,0 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 3,3 - 3,6 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 3,6 - 3,9 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 3,5 - 3,8 lt

Toyota Corolla Hybrid fiyat listesi

Hybrid: Hybrid Dream e-CVT 314.550 ₺ Hybrid Flame e-CVT 324.200 ₺ Hybrid Flame X-Pack e-CVT 333.400 ₺ Hybrid Passion X-Pack e-CVT 362.200 ₺

Benzinli: 1.6 Vision 190.900 ₺ 1.6 Vision Multidrive S 198.950 ₺ 1.6 Dream 209.800 ₺ 1.6 Dream Multidrive S 218.150 ₺ 1.6 Flame 220.950 ₺ 1.6 Flame Multidrive S 229.300 ₺ 1.6 Flame X-Pack 277.800 ₺ 1.6 Flame X-Pack Multidrive S 289.800 ₺ 1.6 Passion X-Pack Multidrive S 323.100 ₺



Toyota Corolla Hybrid model aracın sahip olduğu özellikleri ve fiyat listesine hep birlikte göz attık. Açıkçası hem dünyada hem de Türkiye’de satış rekorları kırmaya devam Corolla hakkında söylenebilecek pek de fazla bir söz yok, ancak teknolojiye ayak uydurarak 12.neslin Hybrid versiyonuna sahip olması son derece büyük bir avantaj olmuş. Toyota Corolla Hybrid hakkında sizler neler düşünüyorsunuz?