Toyota'nın "Japon yakışıklısı" otomobili Avalon, yeni ve oldukça garip bir rekora imza attı. Araç, 24 saatte en çok yol kat edebilen hibrit otomobil unvanının sahibi oldu.

Japon otomobil devi Toyota, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni 2023 model Prius’u tanıtmıştı. Kendi kendine şarj olabilen otomobil tasarımı ise Cyberpunk 2077 oyunundan fırlamış gibiydi. Marka ayrıca bugün de kızgın bir Pokemon’a benzeyen konsept SUV’u “Toyota bZ Compact SUV’ modelini tanıtmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Japon otomotiv devi, oldukça garip bir rekora imza attı. Marka, 24 saatte en çok yol kateden hibrit otomobil unvanının sahibi oldu.

13 Mayıs’ta yapılan test bugün onaylandı

Toyota’nın 13 Mayıs 2022 tarihinde Japonya Hubei’de gerçekleştirdiği testte 2021 model bir Toyota Avalon, tam 24 saat boyunca neredeyse hiç durmadan yol kat etti. 144 km/s hızda giden aracın testi için 7 kez sürücü değiştirildi ve birkaç kez yakıt ikmali yapıldı. Testin sonunda ise araç toplamda 3.465 km yol kat ederek 24 saatte en çok yol kat eden hibrit otomobil unvanını elde etmiş oldu.

Ancak işin garip tarafı, Toyota’nın test için kullandığı bu Avalon modeli sadece Çin ve ABD’de satışa çıkmıştı. Hatta bu model geçtiğimiz yaz ABD ve Çin pazarında toplatıldı. Yani anlayacağınız bu rekortmen aracı şu anda satın almanız pek mümkün değil.

13 Mayıs tarihinde yapılan testler ve test aracı, birkaç kişilik uzman ekibi tarafından aylar boyunca detaylı incelendi ve bugün itibariyle rekor denemesinde hiçbir şaibe olmadığı kanıtlandı.