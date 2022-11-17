Toyota, bZ Compact SUV ismini verdiği konsept otomobilini tanıttı. Tamamen elektrikli olan crossover tipindeki araç, tasarımıyla kendine hayran bırakıyor. Konsept otomobilin seri üretime geçip geçmeyeceği ise net değil.

Dünyanın en popüler otomobil etkinlikleri arasında yer alan Los Angeles Otomobil Fuarı resmen başladı. Hal böyle olunca da dev şirketler, yepyeni otomobillerini birbirlerinin peşi sıra tanıtıyorlar. Hatta dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Japon otomobil devi Toyota'nın beşinci nesil Prius'u tanıttığından da bahsetmiştik. Fuar kapsamında bir kez daha sahne alan şirket, bu kez de bZ Compact SUV isimli konsept elektrikli SUV modelini tanıttı.

bZ Compact SUV, kendine has tasarım diline sahip olan bir crossover olarak karşımıza çıktı. Dün Prius'ta gördüğümüz ince şerit LED far tasarımının kullanıldığı otomobil, sağ ve sol farı ızgaranın üzerine yerleştirilen şerit LED ile tamamlıyor. Oldukça karakteristik görünen crossover, mevcut haliyle bile seri üretime hazır gibi görünüyor. Toyota, ilerleyen dönemlerde bu konsept aracı küçük dokunuşlarla piyasaya sürebilir.

Karşınızda Toyota bZ Compact SUV

Toyota bZ Compact SUV'un ön kısımdaki karakteristik görüntüsü, arka tarafta da kendisini gösteriyor. Yan kısımları da içine alan stoplar, bagaj kapağını boydan boya kaplıyor. Ancak burada dikkat çeken bir detay var. Stopların hemen altında giderek genişleyen bir bölüm var. Toyota logosunun da yerleştirildiği bu bölüm, temizlik açısından sorun yaratabilir gibi görünüyor.

Toyota, konsept crossover modelinin iç tasarımını minimalist ancak bir o kadar da şık bir şekilde dizayn etmiş. Sekizgen şekildeki direksiyon, araca benzersiz bir hava katmış. Gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı ise kavisli şekilde dizayn edilmiş ve kendine hayran bırakıyor. Vites topuzu yerine ise küçük bir parça tercih edilmiş. Sürücü, bu parçadaki kaydırmalı tuşu kullanarak vites ayarlaması yapacak.

Toyota bZ Compact SUV, Yui ismi verilen bir asistan ile birlikte geldi. Bu sesli asistan, bir tanesi direksiyon ile gösterge ekranı arasına, diğeri ise vites bölümüne yerleştirilmiş olan iki adet mavi renkli küre ile temsil ediliyor. Hem sürücü hem de yolcuların sesini dinleyen ve buna göre aksiyon alan Yui, Toyota'yı bugüne dek görmediğimiz bir noktaya getirmekte kararlı gibi görünüyor.

Toyota'nın konsept aşamadaki crossover modelinin kaputunun altında nasıl bir motor bulunduğu bilinmiyor. Ayrıca bu araç için herhangi bir fiyat bilgisi de telaffuz edilmedi.

Bu araç seri üretime geçse satın alır mıydınız?