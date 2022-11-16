Toyota, tamamen yenilediği 2023 model Prius'u tanıttı. Hibrit motorla satışa sunulacak Prius, dikkat çeken bir tasarıma sahip. İşte beşinci nesil sedanın özellikleri...

Japon otomobil devi Toyota, gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni nesil Prius'u tanıttı. Daha önce dört nesil gören Prius, ilk kez bu kadar dikkat çekici bir tasarımla karşımıza çıktı desek yalan olmaz. Gelin hep birlikte bu sedanın hem tasarımına hem de diğer teknik detaylarına yakından bakalım.

Toyota Prius'a dışarıdan baktığımızda, Toyota'da bugüne kadar görmediğimiz yepyeni bir far tasarımı ile karşılaşıyoruz. Bu far tasarımında yalnızca şerit LED aydınlatmalara yer verilmiş durumda. Tasarımın ince olması, aracın ızgarasında da sert olarak nitelendirebileceğimiz hatların oluşmasını sağlamış ki bu da Prius'u 'yakışıklı' bir hale getirmiş.

Karşınızda Toyota Prius

2023 model Toyota Prius'un arka kısmına baktığımızda, dikkat çeken bir arka aydınlatma tasarımı ile karşılaşıyoruz. Ön kısımdaki şerit LED'ler, arka kısımda da kendisini gösteriyor. Bagaj kapağında boydan boya uzanan stoplar, aşağı doğru hafif kavisli bir yapıya sahip. Arkadaki tasarım, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor.

İç kısma baktığımızda, Toyota için oldukça yenilikçi olan bir konsol ile karşılaşıyoruz. Direksiyondan uzaklaştırılmış bir gösterge ekranına sahip olan 2023 Toyota Prius, 12,3 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranına sahip. Orta konsol ve direksiyonu fonksiyonel tuşlarla doldurulan sedan otomobilin vites topuzu da başta Corolla olmak üzere diğer Toyota modellerinde görmediğimiz bir tasarıma sahip.

2023 Toyota Prius'un kaputunu kaldıralım. Burada pek de hoşunuza gitmeyecek bir detay var. Prius, 2.0 litrelik benzinli bir motora sahip ki bu detay, aracın Türkiye'ye gelmesi durumunda MTV'sinin yüksek olacağı anlamına geliyor. Elbette Toyota, araçta yalnızca içten yanmalı motor tercih etmedi. Yeni nesil fişli hibrit motor sistemine sahip olan otomobil, 219 beygir gücü üretecek. Yeni nesil hibrit sistemin hem daha sessiz hem de daha yüksek tork ürettiğini anlatan Toyota, Prius'un 0-100 km/s hızlanmasının 6,7 saniyede tamamlanacağını ifade ediyor.

İkinci nesil TNGA platformunun üzerine inşa edilen beşinci nesil Toyota Prius, 13.6 kWh'lık bir batarya kurulumuna sahip. Şirket, bu batarya kurulumunun araca 100 km civarında menzil sağlayacağını ifade ediyor. Burada dikkat çeken bir detay var. Şirket, opsiyonel olarak güneş panellerine sahip Prius da satacak. Bu güneş panelleri, sedana yılda 1.250 km civarı ekstra menzil sağlayacak. Ayrıca bu sistemi kullanarak araç içindeki şarj portlarına ve hatta klimaya da güç sağlanacak.

Toyota, tüm bu özelliklerini açıkladığı 2023 Prius'un fiyatına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak aracın, 2023 ilkbaharında piyasaya sürüleceğini biliyoruz. Peki bu araç Türkiye'ye gelir mi? Bu ihtimal yok denecek kadar düşük. Zira Prius, yıllardır Japonya pazarında satılıyor.