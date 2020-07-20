Toyota, Avrupa Pazarı İçin Logosunu Değiştirdiğini Açıkladı

Toyota, 2009 yılından beri kullanılan logosunu değiştirdi. Avrupa pazarı için değiştirilen logo, Toyota hayranlarına yeni bir görsellik sunmuyor. Çünkü yeni logo, orijinal logonun 2 boyutlu versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca şirket, yeni bir görsel imaj üzerinde de çalışmaları tamamladı.

Otomobil sektörü, özellikle de son birkaç yıldır hareketli bir sürecin içerisinde. Şirketler bir yandan elektrik motorlu modellerini birbirlerinin peşi sıra piyasaya sürerken diğer yandan da dijital hayata ayak uydurmak için çalışmalarını sürdürdüler. Bu bağlamda da hemen her otomobil üreticisi, yepyeni bir logoyla hayranlarının karşısına çıktı. Şimdiyse logosunu yenileyen şirketler arasına Japonya merkezli otomobil devi Toyota katıldı.

Toyota'nın yeni logosuyla eski logosu arasında gözle görülebilir bir farkın olmadığını açıkça ifade edebiliriz. Zaten şirket, yeni logosunu dijital platformlar için oluşturdu ve bu logo iki boyutlu. Yani Toyota, diğer otomobil üreticilerinin trendine ayak uydurdu ve 2 boyutlu bir logo tasarlayarak dijital dünyada yeni bir sayfa açmış oldu. Peki Toyota'nın yeni logosu nasıl görünüyor?

Karşınızda Toyota'nın yenilenen logosu

Toyota'nın iki boyutlu ve daha çok Avrupa pazarı için oluşturulan yeni logosu, The&Partnership tarafından oluşturuldu. Şirketin Tasarım Başkanı Dan Beckett, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda 2009 yılından beri kullanılan logo tasarımının artık yorgun olduğunu vurguluyor. Oluşturulan yeni logonun daha premium özelliklerde olduğunu ifade eden Beckett, yeni logonun mobil platformlarda da daha uyumlu olduğunu söylüyor.

İki boyutlu dijital logolar, geçtiğimiz yıl itibarıyla Volkswagen tarafından bir trend haline getirildi. Volkswagen'in logo değişikliğinin ardından BMW ve Nissan gibi firmalar, logolarını yenilediklerini açıkladılar. İşte bu açıklamalara eklenen son otomobil üreticisi de Toyota oldu. Bu arada Toyota, sadece logo değişikliğine gitmedi. Şirket, The&Partnership iş birliğinde yeni bir görsel imaj üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

The&Partnership, Toyota için yeni bir görsel stil oluşturmaya çalışıyor. Temmuz 2019'dan beri üzerinde çalışılan yeni görsel stil, artık neredeyse tamamlanmış durumda. The&Partnership, Toyota'nın daha premium his uyandırması ve geleceğe hazırlanabilmesi için şirketin broşürlerinde yeni renkler ve yeni bir yazı stili kullanıyor. Ayrıca broşür tasarımları da yenileniyor.

Toyota'nın yeni logosu, kullanıcılar için önemli bir yenilik getirmiyor. Ancak dijitalleşen yaşam, Toyota'yı böyle bir değişikliğe mahkum etmiş gibi görünüyor. Yapılan bu çalışmalar, şu an için pek değerliymiş gibi görünmese de aslında büyük bir önem arz ediyor. Çünkü Toyota ve logo değişikliğine giden diğer şirketler, geleceği daha şimdiden yakalamış olacaklar.