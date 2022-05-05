SUV ve hatchback sınıfının en iyi özelliklerini birleştirerek crossover bir yapı ile karşımıza çıkan Toyota C-HR, üç farklı versiyonu ile otomobilseverlerin gönlünü fethetmeyi başardı. Güçten ödün vermeden doğa dostu bir performans sunan Toyota C-HR versiyonlarının öne çıkan özelliklerine ve 2022 fiyat listesine yakından bakalım.

Japon otomobil firması Toyota, uzun yıllardır SUV ve hatchback tipi araçları ile ülkemiz dahil dünyanın pek çok noktasında adını başarıyla duyuran bir şirket. Toyota C-HR modeli ise markanın en başarılı modellerinden biri olarak kabul ediliyor. SUV ve hatchback sınıfının en iyi özelliklerini crossover bir yapı ile karşımıza çıkaran Toyota C-HR modeli, üç farklı versiyon ile otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.

Toyota, C-HR modeli ile yalnızca şık bir araba yapmamış; aynı zamanda günümüz otomobil teknolojisinin tüm nimetlerinden faydalanarak sürücü ihtiyaçlarını ön planda tutan bir sistem kurmuş. Toyota C-HR modelinin üç farklı versiyonu, güçten ödün vermeden doğa dostu bir sürüş deneyimi sunmayı da ihmal etmemiş. Toyota C-HR versiyonlarının öne çıkan özelliklerine ve 2022 fiyat listesine yakından bakalım.

Toyota C-HR versiyonları, özellikleri ve fiyat listesi: ​

Toyota C-HR Hybrid Flame:

Toyota C-HR Hybrid Flame ilk olarak akıllı şerit takip sistemi, otomatik yanan uzun farlar, LED ön farlar ve 8 inçlik ekrana sahip Toyota Touch® 2 Multimedya Sistemi ile dikkat çekiyor. Bu versiyon kar beyazı, metalik gri, siyah, şimşek mavi, buzul metalik gri, güz bronzu, egzotik kırmızı, galaksi, parlak gümüş ve ametist moru renk seçeneklerine sahip.

Ölçüler ve standart donanımlar:

Toyota C-HR Hybrid Flame 297 litre bagaj kapasitesine, sürücü dahil 5 kişilik yolcu kapasitesine, 4390 mm boya, 1795 mm genişliğe, 1555 mm yüksekliğe ve 2640 mm dingil mesafesine sahip.

Versiyonun standart donanımları arasında siyah ön alt gösterge paneli, saten krom detaylara sahip ön havalandırma ızgaraları, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, elektronik park freni, krom iç kapı kolları, gri çizgi detaylarına sahip ön üst konsol, köpekbalığı yüzgeci tipinde anten, gövde rengi ön ve arka tampon bulunuyor.

İç tasarım özellikleri ve multimedya sistemleri:

Toyota C-HR Hybrid Flame standart iç donanımları arasında çift bölgeli otomatik klima, anahtarsız çalıştırma sistemi, 12 volt güç çıkışı, vites geçiş göstergesi, bagaj aydınlatması, derinlik ayarlı direksiyon simidi, ışıklı sürücü ve yolcu aynası, sıkışma önleyici otomatik camlar, tek dokunuş fonksiyonlu ön camlar ve hibrit gösterge sistemi bulunuyor.

Versiyonda bulunan multimedya sistemleri; bluetooth kablosuz telefon bağlantısı, 6 hoparlör, USB girişi, 8 inçlik ekrana sahip Toyota Touch® 2 Multimedya Sistemi ve akıllı telefon entegrasyonundan oluşuyor.

Güvenlik sistemleri:

Toyota C-HR Hybrid Flame versiyonundaki üst düzey güvenlik sistemleri arasında 7 SRS hava yastığı, geri görüş kamerası, ön çarpışma önleyici sistem, akıllı şerit takip sistemi, otomatik yanan uzun farlar, motor kilitleme sistemi, hız sınırlayıcı, lastik basınç uyarı sistemi, akıllı şerit takip sistemi bulunuyor.

Toyota C-HR Hybrid Flame teknik özellikleri:

1798 cc motor

4 silindir

Elektronik yakıt püskürtme sistemi

122 PS maksimum güç

142/3600- Nm/dd maksimum tork

170 km / sa maksimum hız

Elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman

11 sn hızlanma (0-100 km/sa)

Hava kanallı ön disk frenler

Toyota C-HR Hybrid Passion:

Toyota C-HR Hybrid Passion ilk olarak fren destekli akıllı ön park sensörleri, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, yağmur sensörü ve LED gündüz farları ile öne çıkıyor. Bu versiyon güz bronzu, galaksi, parlak gümüş, güz bronzu / siyah tavan, galaksi / siyah tavan, parlak gümüş / siyah tavan, ametist moru / siyah tavan, ametist moru, metalik gri, siyah, şimşek mavi, buzul metalik gri, egzotik kırmızı renk seçeneklerine sahip.

Ölçüler ve standart donanımlar:

Toyota C-HR Hybrid Passion 297 litre bagaj kapasitesine, sürücü dahil 5 kişilik yolcu kapasitesine, 4390 mm boya, 1795 mm genişliğe, 1555 mm yüksekliğe ve 2640 mm dingil mesafesine sahip.

Versiyonun standart donanımları arasında lake siyah ön konsol, siyah yan havalandırma kanalları, elektronik park freni, ön bardaklıklarda mavi ortam aydınlatması, direksiyon simidi üzerinde siyah dikişler, gövde rengi dış kapı kolları ve ön tampon, krom iç kapı kolları, lake siyah iç kapı detayı bulunuyor.

İç tasarım özellikleri ve multimedya sistemleri:

Toyota C-HR Hybrid Passion standart iç donanımlarında yüksek ayarlı yolcu ve sürücü koltuğu, 4.2 inç TFT ekran, vites geçiş göstergesi, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, bagaj aydınlatması, direksiyondan kumandalı müzik sistemi, elektrikli ön camlar, tek tuş fonksiyonlu elektrikli camlar bulunuyor.

Versiyonda bulunan multimedya sistemleri bluetooth kablosuz telefon bağlantısı, 6 hoparlör, USB girişi, 8 inçlik ekrana sahip Toyota Touch® 2 Multimedya Sistemi ve akıllı telefon entegrasyonundan oluşuyor.

Güvenlik sistemleri:

Toyota C-HR Hybrid Passion versiyonundaki gelişmiş güvenlik sistemleri arasında çocuk koltuğu sabitleme mekanizması, fren destekli akıllı ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, motor kilitleme sistemi, yokuş kalkış destek sistemi, araç denge kontrol sistemi, hız sınırlayıcı bulunuyor.

Toyota C-HR Hybrid Passion teknik özellikleri:

1798 cc motor

4 silindir

Elektronik yakıt püskürtme sistemi

122 PS maksimum güç

142/3600- Nm/dd maksimum tork

170 km / sa maksimum hız

Elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman

11 sn hızlanma (0-100 km/sa)

Hava kanallı ön disk frenler.

Toyota C-HR Hybrid Passion X-Pack:

Toyota C-HR Hybrid Passion X-Pack ilk olarak fren destekli akıllı ön park sensörleri, fren destekli akıllı arka park sensörleri, geri manevra trafik uyarı sistemi ve kör nokta uyarı sistemi ile öne çıkıyor. Bu versiyon güz bronzu, galaksi, parlak gümüş, gümüş bronz, ametist moru, metalik gri, siyah, şimşek mavi ile birlikte özelleştirilebilen siyah tavan renk seçeneklerine sahip.

Ölçüler ve standart donanımlar:

Toyota C-HR Hybrid Passion X-Pack 297 litre bagaj kapasitesine, sürücü dahil 5 kişilik yolcu kapasitesine, 4390 mm boya, 1795 mm genişliğe, 1555 mm yüksekliğe ve 2640 mm dingil mesafesine sahip.

Versiyonun standart donanımları arasında lake siyah orta konsol, karartılmış arka ve arka yan camlar, ön far LED ışık çizgisi, krom yan kapı çıtaları, lake siyah detaya sahip direksiyon simidi, açık mavi ön kapı içi ortam aydınlatması, elektronik park freni, deri vites topuzu ve direksiyon simidi bulunuyor.

İç tasarım özellikleri ve multimedya sistemleri:

Toyota C-HR Hybrid Passion X-Pack standart iç donanımlarında tek tuş ile bagaj kapağı açabilme özelliği, Toyota C-HR logosu yansıtan karşılama aydınlatması, yağmur sensörü, refakatçi aydınlatma, ısıtmalı ve elektrikli yan aynalar, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi ile elektrikli kayar sürücü koltuğu bulunuyor.

Versiyonda bulunan multimedya sistemleri bluetooth kablosuz telefon bağlantısı, 6 hoparlör, USB girişi, 8 inçlik ekrana sahip Toyota Touch® 2 Multimedya Sistemi, akıllı telefon entegrasyonu, ek 3 hoparlör ve JBL Premium Ses Sisteminden oluşuyor.

Güvenlik sistemleri:

Toyota C-HR Hybrid Passion X-Pack versiyonundaki gelişmiş güvenlik sistemleri arasında hız sınırlayıcı, geri manevra trafik uyarı sistemi, lastik basınç uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, araç denge kontrol sistemi, yokuşta kalkış destek sistemi ve motor kilitleme desteği bulunuyor.

Toyota C-HR Hybrid Passion X-Pack teknik özellikleri:

1798 cc motor

4 silindir

Elektronik yakıt püskürtme sistemi

122 PS maksimum güç

142/3600- Nm/dd maksimum tork

170 km / sa maksimum hız

Elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman

11 sn hızlanma (0-100 km/sa)

Hava kanallı ön disk frenler

Toyota CHR 2022 fiyat listesi:

Hybrid 4x2 Flame e-CVT: 661950 TL

Hybrid 4x2 Flame e-CVT: 722.100 TL

Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan): 731.050 TL

Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT: 769.200 TL

Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan): 778.150 TL

Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL): 790.150 TL

SUV ve hatchback sınıfının en iyi özelliklerini birleştirerek crossover bir yapı ile karşımıza çıkan Toyota C-HR öne çıkan özelliklerinden ve 2022 fiyatlarından bahsettik. Toyota C-HR versiyonları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.