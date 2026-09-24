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Toyota Corolla'da Yeni Dönem: Efsane Model Tamamen Elektrikleniyor!

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Toyota, efsanevi modeli Corolla'yı tamamen elektrikli motor seçeneği ve yenilenen tasarımıyla yeni bir çağa taşımaya hazırlanıyor.

Toyota Corolla'da Yeni Dönem: Efsane Model Tamamen Elektrikleniyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en çok satan otomobil modellerinden biri olan Toyota Corolla, köklü bir değişim sürecine giriyor.

On yıllardır benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle yollarda olan efsanevi model, yeni nesliyle birlikte otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşüme resmî olarak adım atmaya hazırlanıyor. Sadece tasarımsal bir makyajla sınırlı kalmayacak bu yenilik, markanın küresel stratejisinde de önemli bir kırılma noktasına işaret ediyor.

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Toyota Corolla'da Yeni Dönem: Efsane Model Tamamen Elektrikleniyor!
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Yeni nesil tasarım

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Toyota Başkanı Koji Sato'nun Japan Mobility Show'da sergilediği konsept model, gelecek nesil Corolla’nın nasıl bir tasarımla karşımıza çıkacağına dair ilk güçlü ipuçlarını verdi. Yıllardır alışık olduğumuz muhafazakar çizgilerden uzaklaşan bu konsept; keskin silüeti, kapalı ön ızgarası, ince şerit halindeki arka stop lambaları ve şarj portuyla tamamen elektrikli bir versiyonun yolda olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Sato, bu yeniliğin Toyota'nın çoklu enerji stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Farklı bölgelerin yol ve enerji ihtiyaçlarının değişiklik gösterdiğini belirten Sato; hedeflerinin ister bataryalı elektrikli, ister şarj edilebilir hibrit (PHEV), ister geleneksel hibrit ya da benzinli olsun, her koşulda göze hitap eden otomobiller üretmek olduğunu ifade etti.

Küresel pazarlar için esnek strateji

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Edinilen bilgilere göre yeni Corolla, belirli pazarlarda tamamen elektrikli motor seçeneğiyle sunulurken, diğer bölgelerde hibrit, plug-in hibrit ve benzinli versiyonlarıyla satılmaya devam edecek. Toyota bu esnek yaklaşımla, tek bir motor stratejisini tüm dünyaya dayatmak yerine ülkelerin elektrikli araç taleplerine göre hareket etmeyi hedefliyor.

Üretim versiyonunun ilk olarak Japonya'da tanıtılması, 2027 sonuna doğru diğer bölgelere yayılması ve küresel dağıtımın 2028'i bulması bekleniyor. Elektrikli Corolla'nın hangi platform üzerinde yükseleceği henüz netleşmese de markanın bZ4X ve C-HR+ modellerinde kullandığı e-TNGA mimarisinden farklı bir altyapı tercih edebileceği konuşuluyor.

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