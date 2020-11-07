Toyota, Temmuz-Eylül döneminde elde ettiği gelirlerin, geçmiş yılın aynı dönemine oranlar %11 azaldığını açıkladı. Yine de bu performans, öngörümlenen performansın ötesine geçmeyi başardı.

Koronavirüs salgını dünyayı etkisine aldığından beri neredeyse hiçbir sektör aynı kalamadı. Hemen her alanda pandemiye bağlı sorunlar ortaya çıktı. Bunlardan biri de hiç süphe yok ki otomotiv sektörü oldu.

Sektörün önemli isimleri arasında yer alan Japon firma Toyota için bu sürecin oldukça zorlu olması bekleniyordu. Yine de firma daha zayıf olan rakiplerine kıyasla çok daha başarılı bir performans sergilerken öngörümlenen kazancı da aşmayı başardı.

Toyota kâr açıkladı

Japon devi, geçtiğimiz çeyrekte 470,5 milyar yen (38,4 milyar TL) kâr açıklamayı başardı. Firmanın bu dönemde elde ettiği kazanç, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 daha az oldu. Dönem satışları da yaklaşık 1 trilyon yen düştü.

Yine de firmanın tahminlerde öngörülenden daha başarılı olduğu göze çarptı. Firmanın başındaki isim olan Akio Toyoda, firma çalışanlarının bu dönemde maske ve yüz kalkanı yapmak da dahil her alanda çok çalıştıklarını ve fabrika verimliliklerini arttırarak bu sonucu elde ettiklerini söyledi.

Her bir çalışanlarının dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istediğini söyleyen Toyoda, firmanın da daha güçlü hale geldiğini söyledi. Elde edilen başarının her bir işçinin çok çalıştığının göstergesi olduğunu belirtti.

Toyota modeli işlemeye devam ediyor

Aslında Toyota seri üretimden ziyade siparişlere yönelik üretim yapan, anlık olarak tedarik sağlayarak depolama maliyetlerini azaltan bir yaklaşıma sahip. Bu nedenle de tedarik zinciri aksamalarının firmayı çok daha olumsuz etkilemesi bekleniyordu. Ancak durum böyle olmadı.

Daha önceki öngörümlemelerde 9,1 milyon araç satmayı bekleyen firma, bu beklentisini 9,4 milyona çıkardı. Firmanın yıl sonu kâr hedefi ise 13,5 milyar dolar olarak güncellendi. Pandemi her ne kadar bütün sektörü vurmuş ve Japonya’yı da resesyona sokmuş olsa da Toyota yoluna güçlü şekilde devam edecek gibi gözüküyor.