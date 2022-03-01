Toyota, yerel tedarikçisi Kojima Industries'in siber saldırıya uğramasının ardından Japonya'daki 14 fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı. Konu hakkında Japonya Başbakanı'ndan da önemli açıklamalar geldi.

Japon otomobil devi Toyota, bugün zorunlu olarak büyük bir karara imza attı. Şirket, plastik parçalarının tedarikçisi Kojima Industries’in siber saldırıya uğramasının ardından Japonya’daki 14 fabrikasında 28 üretim bandını durdurma kararı aldı. Toyota’yla birlikte Hino Motors ve Daihatsu Motor da aynı karara imza atma durumunda kaldı.

Şirket, bu gece yaptığı üretim bantlarını durdurma açıklamasında üretimin çarşamba günü devam edeceğini de bildirdi. Japon şirket, açıklamasında ilgili tedarikçilerinden ve müşterilerinden özür diledi. Öte yandan siber saldırıda büyük zarar gören Kojima Industries de önemli açıklamalar paylaştı.

Japonya Başbakanı: Saldırının arkasında Rusya olabilir

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yaptığı açıklamada Ukrayna – Rusya savaşıyla şiddetlenen siber savaşa dikkat çekti. Fumio, saldırının arkasında Rusya’nın olabileceğini belirterek ‘teyit etmeden cevap vermek zor’ açıklamasında bulundu.

Öte yandan Kojima Industries, bugün yaptığı duyuruda fidye talebinin bulunduğu bir mesaj aldığını ve virüsün varlığının doğrulandığını açıkladı. Siber saldırıya maruz kaldıklarını doğrulayan şirket, zararın ne kadar büyük olduğunu henüz bilmediklerini, önceliğin sorunu giderip Toyota’nın üretim sistemini yeniden başlatmak olduğunu belirtti.