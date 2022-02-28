Ericsson ile ilgili hazırlanan bir rapor, şirketin Irak'ta adeta terör örgütü IŞİD'in finansörü haline geldiğini ortaya çıkarttı. İddialara göre Ericsson, Musul işgal edildiğinde çalışmaları aksamasın diye IŞİD'e rüşvet verdi. Ayrıca bu süreçte bazı Ericsson çalışanlarının rehin alındığı belirtiliyor.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi Ericsson ile ilgili skandal olarak nitelendirilebilecek bir olay açığa çıktı. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) ortaya attığı iddialara göre Ericsson, geçtiğimiz yıllarda 'işlerinin bozulmaması için' Irak'taki çalışanlarının hayatını hiçe saymış. Öyle ki Ericsson'un IŞİD terör örgütüne rağmen çalışmalarını devam ettirmeye çalıştığı ve hatta çalışanların bir bölümünün teröristler tarafından rehin alındığı iddia ediliyor.

Aslına bakacak olursak Ericsson CEO'su Borje Ekholm, geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış, IŞİD'e rüşvet verdiklerini kabul etmişti. Ekholm, bunun nedeninin Irak'taki seyahatleri kolaylaştırmak olduğunu söylemişti. Ancak görünen o ki açıklamalarda bahsedilenden fazlası var. Haziran 2014'te IŞİD'in işgal ettiği Musul'da bulunan şirket çalışanları, hukukçuların tavsiyelerine rağmen çalıştırılmaya devam ettiler. Gelişmeler sonucunda teröristlerin şantajlarına boyun eğen Ericsson, terör örgütünün finansörü haline geldi.

Milyonlarca dolarlık rüşvet verilmiş

ICIJ tarafından hazırlanan Ericsson raporunda yer alan bilgilere göre şirketin mühendislerinden bir tanesi olan Affan, müzakere etmesi için IŞİD'le görüşmeye gönderildi. Ancak terör örgütünün mühendisi rehin aldığı, serbest bırakılması için 2,4 milyon dolar fidye istendiği belirtiliyor. Üstelik Affan ile birlikte bazı Ericsson yetkililerinin de IŞİD tarafından rehin alındığı, bunların bir süre sonra serbest bırakıldıkları da söz konusu rapor içerisinde yer alıyor. Ancak Ericsson çalışanlarının serbest bırakılma koşulları hala gizemini koruyor. Öte yandan; Borje Ekholm'ün dediği gibi IŞİD ile Ericsson arasında çeşitli anlaşmalar olduğu ve şirketin çalışmalarının sürdürülmesinin bu anlaşmalar kapsamında olduğu belirtiliyor. Yani Ericsson, IŞİD'i finanse ederek şirketin Irak'taki çalışmalarını sürdürmeye devam etmiş gibi görünüyor.

Raporla ilgili çeşitli isimlere de ulaşıldı. İşini kaybetmemek için isminin açıklanmasını istemeyen bir sektör kaynağı, "Ericsson olan biteni biliyordu. Aklı başında hiç kimse doğrudan IŞİD ile iletişime geçmez. Bu yüzden bunu taşeronlarına yaptırdılar. Militanlar Musul'daki her projeden pay aldı. Böylece milyonlarca dolar elde ettiler." ifadelerini kullandı. Ericsson ise hazırlanan raporla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.