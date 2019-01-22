Bugün Toyota ve Panasonic, yalnızca Toyota'ya değil, diğer rakiplere de sağlamak üzere araç aküsü üretecekleri ortak bir şirket planlarını doğruladı.

Toyota ve Panasonic'in ortaklığında hayata geçecek olan akü üretim şirketi, pil teknolojisinin Ar-Ge sürecinin yanı sıra Çin ve Japonya'da üretim tesisleri kuracak. Katı hal aküleri, şirketin üreteceği ana ürün olacakken şu anda da üretilen lityum-iyon bataryalar bu kapsama girecek.

Toyota'nın önümüzdeki on yılın başlarında daha stabil ve günümüzün sıvı tip akülerinden daha yoğun katı hal akülerini satışa sunması bekleniyor. Ortak şirketin kurulması ise 2020'yi bulacakken, Toyota hisselerin yüzde 51'lik kısmını alacak.

Otomobil üreticisi 2030 yılına kadar, hem batarya hem yakıt hücreleriyle çalışan modeller olmak üzere 1 milyon adet elektrikli araba ve 4.5 milyon adet de hibrit araba satmayı hedefliyor. Yani şirketin batarya ve akülere bol bol ihtiyaç duyacağı açık.

Kurulacak olan şirkete Panasonic ve Toyota'dan yaklaşık 3500 çalışan aktarılacakken şirketler beraber çalışarak birbirlerinin mevcut müşteri profillerinden ve kendi uzmanlıklarından yararlanacaklar.