Japon otomobil devi Toyota, en çok tercih edilen modeli Corolla'nın 12'nci neslini Türkiye'de tanıttı.

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota'nın, Türkiye'de en çok satılan modellerinden olan Corolla'nın yeni modeli Kayseri'de tanıtıldı. 1966'dan bugüne dünya çapında aktif olarak üretilen ve 46 milyondan fazla satılan Corolla'nın 12'nci neslinin tanıtımı Toyota Plaza Aksoy'da gerçekleştirildi.

Plaza Aksoy'un sorumlusu Faruk Aksoy, açılış öncesinde yaptığı konuşmada, yeni nesil Corolla'nın uzun süredir beklendiğini ve Türkiye'de üretilen Corolla'ların yarından itibaren sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Hibrit versiyona sahip Corolla'lar için çok sabırsız olduklarını da ekleyen Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Corolla, şimdi daha çok gösterişli ve dikkat çekici bir görünüm kazandı. Yeni Corolla hem dış tasarımı hem de lüks ve konforlu kabini ile segmentinde standartları yeniden belirleyecek. Yeni Corolla'nın hibrit versiyonunda standart olarak sunduğumuz en gelişmiş güvenlik sistemlerini içeren Toyota Safety Sense, kaza yapma ihtimalini en aza indirirken, yüksek teknolojisiyle hem sürücüler hem de yayalar için güven veriyor. Uzun zamandır Corolla tutkunlarının merakla beklediği elektrikli açılabilir sunroof da 12. nesil Corolla ile birlikte sizlerle buluşuyor."

Türkiye'nin hemen hemen en çok tercih edilen markalarından olan Toyota'nın, dünya üzerinde 13 milyondan fazla hibrit otomobilinin aktif olarak kullanıldığını ekleyen Aksoy, yeni nesil Corolla ile birlikte her modelin bir hibrit versiyonunun olduğunu da belirtti. Bir otomobil üreticisi için çok iyi bir başarı sayılabilecek bu durumun, dünya çapında 2020'de gerçekleştirilmesi beklenirken Türkiye'de 2019'da gerçekleşmesi de ayrı bir detay olarak dikkat çekiyor.

Peki, aracın fiyatları nasıl olacak?

Tanıtımdan kısa bir süre sonra aracın fiyatları da bizlerle buluştu. 12. nesil araçların fiyatlarının 103.700 TL ila 175.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Tüm bunların yanı sıra hibrit araçların da 137.500 TL'den başladığını söyleyebiliriz.

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