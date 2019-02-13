Lüks otomobil üreticisi Porsche'nin elektrikli aracı Taycan'a dair yeni fotoğraflar sızdırıldı.

Alman otomobil üreticisi Porsche’nin elektrikli arabası Taycan ile ilgili hayranların bekleyişi sürerken autoblog’dan lüks araca dair daha önce bilinmeyen detayları da ortaya koyan yeni fotoğraflar geldi.

Aracın tasarımı, yine bir Porsche modeli olan Panamera ile benzerlik gösteriyor. Aracın ön taraftaki ızgaralarına bakılınca bir çift radyatör dikkat çekiyor. Aracın farları etiketlerle kapatılmış durumda ancak yine de dörtlü bir LED tasarıma sahip olduğu rahatça anlaşılabiliyor.

Şirket Taycan’da pek bir değişikliğe gitmemiş gibi gözüküyor. Araçta hâlâ saçma görünümlü sahte egzozlar kullanılmaya devam ediliyor. Aracın stop lambaları oldukça canlı dururken, arka bagajı ise gayet geniş gözüküyor. Çekilen fotoğraflar arasında ne yazık ki aracın içini gösteren bir görsel bulunmuyor.

Aracın fiyatlandırma seçenekleri geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Arabanın temel modelinin fiyatı 90 bin dolardan başlıyor, turbo seçenekli modelinin etiketi ise 130 bin dolardan yüksek. Şirketin iddiaları arasında aracın 800 volt ile şarj olabileceği bulunuyor. Eğer ki bu iddiaları doğruysa arabanın bataryasının %80’inin dolumu sadece 20 dakika sürecek.