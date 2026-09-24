Sakarya'da 1994 yılından bu yana üretimini sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 4 milyonuncu aracını banttan indirdi.

1994 yılında ilk kez seri üretime başlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMTT), üretim yolculuğunda son derece kritik bir eşiği geride bıraktı. Sakarya’nın Arifiye ilçesinde konumlanan dev üretim tesisinde, şirket tarihinin 4 milyonuncu aracı resmen banttan indirildi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Toplam 32 senelik aktif üretim macerasını bu büyük rekorla taçlandıran tesis, aynı zamanda çevreci hibrit araç üretimine başlamasının da 10. yıl dönümünü kutladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tesis, Toyota için özel bir konuma sahip

4 milyonuncu aracın banttan indirilmesi vesilesiyle Sakarya'daki tesiste özel bir tören gerçekleştirildi. Düzenlenen bu törene firmanın yönetim ekibi ve fabrika çalışanlarının yanı sıra Toyota Motor Corporation yöneticisi Mitsuhiro Morita ile Toyota Avrupa Başkan Yardımcısı Richard Kenworthy katılım sağladı.

Törende konuşma yapan Toyota Motor Corporation yöneticisi Mitsuhiro Morita, TMMT’nin kurulduğu ilk günden bu yana markanın küresel üretim ağı içinde son derece özel bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Morita, Türkiye ekibinin kaliteye olan bağlılığı sürekli iyileştirme felsefesine adanmışlığı ve yerinde inceleme ruhu sayesinde Toyota’nın dünya çapında elde ettiği başarılara kritik katkılar sağladığını dile getirdi.

TMMT'nin Toyota ailesinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Morita, Japonya’daki ana fabrikalarla düzenli olarak sürdürülen insan, bilgi ve deneyim paylaşımının taraflar arasında kopmaz bir bağ oluşturduğunu ifade etti. Morita ayrıca Sakarya'daki tesisin, markanın Avrupa'daki en önemli üretim merkezlerinden biri hâline gelmesinden ötürü büyük gurur duyduklarını sözlerine ekledi.