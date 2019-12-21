Güney Kore merkezli otomotiv firması Hyundai, Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2020) kişisel hava araçlarını tanıtacak.

Hyundai’nin son zamanlarda elektrikli araçlara olan yatırımı ve teşviki, gelecek vizyonunu açıklıyor. Bunun yanında Güney Koreli üretici tarafından, yabancı yatırımcıları şaşırtmayan bir proje açıklandı fakat bu proje şaşırtıcı bir zamanda geldi.

Hyundai, sadece otomobil satan bir şirket olmak istemiyor. Genellikle ‘uçan arabalar’ olarak adlandırılan bir segmente ve gelecekteki ulaşım yöntemlerine milyarlarca dolar yatırım yapmaya başladı.

Kişisel Hava Aracı

Güney Koreli otomobil üreticisi, CES 2020’de gösterime hazır bir ‘Kişisel Hava Aracı (Personal Air Vehicle – PAV)’nın olduğunu belirtti. Konseptin kullanılacağı alanlar ise; nüfus ve trafik açısından sıkıntı çeken bazı büyük kentler olacak. Hava hareketliliğinin kolay, kara trafiğini azaltmaya yönelik proje için akıllarda soru işareti bırakmayacak gibi gözüküyor. Bunun yanında, Hyundai’nin tanıttığı tek yenilik uçan araba olmadı. Kullanım Amaçlı Araç (Purpose Built Vehicle - PBV), bağımsız bir sürüş dinamiğine sahip ve aynı zamanda kullanıcısını düşünen, istediği olanakları sunan bir ulaşım aracına karşılık geliyor.

Uçan araba projelerinin olduğunu ve bunun ileride yapılacağını hepimiz biliyoruz fakat yabancı yatırımcılar, bu projenin çok erken sunulduğunu ve ‘uçan araba’ kavramının gerçek hayata enjekte edilmesi için çok sayıda engel olduğunu söylüyorlar.

Şehir içi havaalanları

Bunun yanında Hyundai, PAV’ın ve bunun yanında aynı tip tüm araçların kullanılmasını sağlayacak ortak havaalanları olan HUB’u da tanıttı. Şehirlerde var olacak olan bu yapı, şehir içi havaalanı gibi olacak ve bir topluluk alanı gibi tanıtılacak.

Hyundai’nin geçmişi

Hyundai Motor Company, Güney Kore merkezli otomotiv firmasıdır. Hyundai kelimesinin Türkçe karşılığı; çağdaş, modern anlamındadır. 1967’den itibaren şirket, belli ataklarla ön plana çıkmaya çalışıyor. Kurucu Chung Ju-Yung’un küçük bir atölye ile başlattığı Hyundai'nin ilk iş kolu inşaattı.

Son zamanlarda geleceğe yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Hyundai, 7 Ocak, CES 2020’ye kadar yine çok tartışılacak gibi gözüküyor. Yapılan bu konsept bazı yatırımcılara göre daha çok erken olsa da, bazı yatırımcılara göre ise zamanı geldi ve geçiyor.