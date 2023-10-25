Toyota, henüz konsept aşamada olan elektrikli spor otomobili FT-Se'yi tanıttı. Tasarımıyla etkilemeyi başaran otomobilin teknik detaylarına ilişkin açıklama yapılmadı. Bu konsept otomobilin seri üretime girip girmeyeceği bilinmiyor.

Otomobil tutkunlarının büyük bir heyecanla bekledikleri "Japan Mobility Show" etkinlikleri resmen başladı. Sektörün önde gelen isimleri, gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında da tanıtımlarına başladılar. Bu bağlamda; Japon otomobil devi Toyota da etkinliklerde sahne aldı. Şirket, bundan yıllar önce gösterdiği elektrikli konsept aracı "FT-Se"yi resmen tanıttı. Spor otomobil, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Toyota FT-Se, etkileyici bir tasarıma sahip. Keskin hatlara sahip olan araç, ince şerit LED aydınlatmaları ile oldukça agresif görünüyor. Özel turuncu renk ve siyah tavan, aracın genel görseline aşırı uyumlu olmuş durumda. Toyota, elektrikli konsept otomobilinde kendi logosunu değil, yüksek performans markası GR'ın logosunu kullandı.

Karşınızda Toyota FT-Se

Toyota'nın elektrikli konsept otomobili, ön kısmındaki etkileyici tasarımı arka kısımda göstermiyor. Aracın arka kısmında nispeten sade bir tasarım görüyoruz. Ancak bu demek değil ki güzel görünmüyor. İnce şerit LED aydınlatmalar ile bal peteği benzeri tampon tasarımı, oldukça şık görünüyor.

2 koltuklu bir yapıya sahip olan Toyota FT-Se'nin iç kısmı, tam anlamıyla bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor. Kesik yapıdaki direksiyonun sol ve sağ tarafında, araçla ilgili bilgiler sağlayan iki küçük ekran yer alıyor. Aracın gösterge ekranı da tamamen dijital ve nispeten küçük bir yapıya sahip. Lüks kumaş kaplamaya sahip olan otomobil, yüksek konfor da sunacak gibi görünüyor.

Toyota FT-Se'nin teknik detaylarına da değinmek isterdik ancak Toyota, ne yazık ki bununla ilgili bilgi sağlamadı. Buradan, FT-Se'nin seri üretime hazır olmadığı çıkarımında bulunabiliriz. Öte yandan; bu otomobil için herhangi bir çıkış tarihi de verilmedi. Toyota FT-Se'nin gerçek bir otomobil olarak karşımıza çıkıp çıkmayacağına ilişkin hiçbir şey söyleyemiyoruz.