Toyota, elektrikli SUV modeli bZ4X'in yeni versiyonunu duyurdu. Güncellenen yeni model 252 kW güç ve 573 km menzil ile geliyor.

Toyota, elektrikli SUV modeli bZ4X’i elden geçirdi ve yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçmişte pek de parlak satış rakamlarına ulaşamayan model, şimdi daha güçlü motor seçenekleri, artırılmış menzil ve güncellenmiş tasarımıyla geri dönüyor. Görünüşe bakılırsa Toyota, bu kez bZ4X’i rekabete daha hazır hale getirmiş.

Toyota, elektrikli SUV modeli bZ4X'in yenilenmiş versiyonunu duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda düşük satış rakamlarıyla gündeme gelen model, yeni donanım seçenekleri ve artırılmış menzil kapasitesiyle yeniden sahneye çıkıyor.

252 kW gücünde yeni bZ4X yolda

2022’de tanıtılan Toyota bZ4X, iki farklı çekiş seçeneği ve 64 kWh batarya ile satıştaydı. Yeni versiyon ise 252 kW (342 bg) gücünde bir seçenekle geliyor. Aynı zamanda model artık 57.7 kWh ve 73.1 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği sunacak. En uzun menzil seçeneğinde 573 km'ye kadar kullanım imkânı sağlayan bZ4X, önceki modeline kıyasla menzilinde yüzde 12'lik bir artış gösterdi.

Aracın tasarımında bazı değişiklikler yapıldığı belirtildi. Toyota’nın, yeni bZ4X’in aerodinamiğini iyileştirmek için çeşitli güncellemeler gerçekleştirdiği aktarıldı. Ön tasarımın ise markanın güncel model ailesine daha uyumlu hale getirildiği ifade edildi. Aynı zamanda modelin en güçlü versiyonunun 1.5 ton çekiş kapasitesine sahip olacağı bildirildi. Yenilenen bZ4X’in yaz aylarında satışa sunulacağı ve Toyota’nın bu modelle Avrupa ve ABD pazarında elektrikli SUV rekabetine daha güçlü bir giriş yapmayı hedeflediği paylaşıldı.