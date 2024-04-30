Oyuncak, bebek ürünleri ve giyim perakendecisi olan Toys “R” Us; bir dönemler tüm çocukların rüyalarını süslüyordu. Peki sonra ne olmuştu da batmışlardı?

Toys “R” Us, dünyanın dört bir yanında sevilen bir oyuncak mağazası zinciriydi. Türkiye’de de herhangi bir AVM’de bulabilirdiniz. 2000’e yakın mağazası vardı ve çocuklar için en heyecan verici yerlerden biriydi.

Bu kadar büyük ve sevilen bir marka nasıl batma noktasına gelmişti? Doğuşuna biraz yer verdikten sonra çöküş dönemini anlatalım.

Washington’da kurulan Toys “R” Us’ın geçmişi epey eskiye, 1948 yılına dayanıyor.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra doğum oranlarının artışını gören Charles Lazarus, pazardaki açığı hemen fark etmişti ancak attığı ilk adım oyuncak mağazası değildi.

Bebek mobilya mağazası açmıştı. Müşterilerin oyuncak taleplerini görmemek ise imkânsızdı. Bunun üzerine mağazayı genişleterek çocuklar için oyuncaklar da satmaya başladı. 1957 yılında, Toys “R” Us mağazasını açtı.

Hatırlarsanız, inanılmaz bir ürün yelpazesi vardı.

Binbir çeşit ürün bulunan mağazada aileler, etkileşimli ve eğlenceli bir alışveriş deneyimi yaşıyordu. Marka, 1980’lerde ve 1990’larda uluslararası olmuştu. Genişledikçe genişliyordu. Türkiye’de bile neredeyse her AVM’de olduğunu hatırlayacaksınızdır.

Ancak 2000’lerin sonlarında, 2010’larda marka; çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bunlardan ilki, internet üzerinden alışverişin artışıydı. Birçok çocuk ve ebeveyn, oyuncak almak için mağazaya gitmeyi tercih etmiyordu. Acaba Toys “R” Us neden kendine online mağaza açmamış diye de düşünmeden edemiyor insan.

Tek sebep bu da değildi aslında.

Toys “R” Us, şehir dışına birçok mağaza inşa etmişti. Özellikle çocukların gözünün önünde olmaları gerekirken birçok şehir dışı mağaza açarak yanlış bir stratejik hamle yapmışlardı.

Bunun yanı sıra çocukların ihtiyaçları da değişmişti. İster 4 yaşında olsun ister 13, oyuncaklarla oynamaktansa mobil cihazları tercih ediyorlardı.

2018 yılında iflas başvurusunda bulundular.

Şirket, 18 Eylül 2017'de, 5 milyar dolarlık borçlarını göstererek iflas koruma istedi fakat işler yine toparlanmadı. Mart 2018’de, ABD’deki 800’ün üzerindeki mağazanın tamamı satıldı ve dünya çapındaki 1758 mağazanın tamamının da satılacağı duyuruldu.

20 Ocak 2019’da ise iflas planı yürürlüğe girdi ve Toys “R” Us markaları, “Tru Kids”e devredildi. 70 yıllık devrin sonu işte bu şekilde oldu.

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