En Bilindik Otobüs Firmalarından "Ulusoy Turizm"i Neden Artık Yollarda Göremiyoruz?

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Fark ettiyseniz Türkiye’nin en köklü kara yolu taşımacılık markalarından biri olan Ulusoy Turizm’i 2019 senesinden beri yollarda göremiyoruz. Peki nereye kayboldu?

Bir doğal afet sonucunda temelleri atılan Ulusoy, taşımacılıktaki en eski şirketlerden biriydi. Yolcular için de tercih edilen bir markaydı. Ancak birkaç senedir ortalıktan kayboldular.

Ulusoy’un ilginç ortaya çıkış hikâyesine ve artık yollarda göremememizin sebebine yakından bakalım.

Bir doğal afetten, taşımacılık sektörüne…

ulusoy

Temelleri Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy tarafından atılan Ulusoy Ticari Yatırımlar Holding, 1937 yılında Of ve Trabzon arasında yolcu ve yük taşıyarak faaliyet gösteriyordu.

Ortaya çıkış hikâyesi de epey ilginçti. Hacı Mehmet, Karadeniz’de yaşanan doğal afet sonucu ulaşım zorluğu çeken bölge halkına yardım etmek amacıyla bir sal yapmıştı. Ki sonrasında deniz taşımacılığına da devam etti.

ulusoy deniz taşımacılığı

Böylece taşımacılık sektöründeki ilk adımını atmış oldu. Seneler boyunca yolcu taşımacılığına devam ederek kendini büyüttü ve sektörde, Türkiye’nin en önemli markalarından biri olarak yerini aldı.

Holdingin mal varlığı, üç kardeşe paylaştırıldı.

Saffet Ulusoy

1995 senesinde holding statüsüne kavuştu ve yolcu taşımacılığına bu şekilde devam etti. 2008 yılına geldiğimizde ise holdingin hisseleri, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy’un oğulları Yılmaz, Cemal ve Saffet adına üçe bölündü.

Bu paylaşımla tüm otobüs grubu ile marka kullanım hakkı Saffet Ulusoy’a bırakıldı ve “Ulusoy” markasının herhangi bir kişi veya kuruma devredilemeyeceği, netliğe kavuştu. Ancak 2012 senesinde Seffat Ulusoy hayatını kaybetti ve mirası; eşine, kızlarına ve TFF eski başkanı Haluk Ulusoy’a kaldı.

Saffet Ulusoy’un eşi Sevim Ulusoy, “Ulusoy Ulaşım Petrol Sanayi” adıyla kurulan şirkete dava açtı.

ulusoy turizme ne oldu

İş insanı Emre Baştuğ ve Murat Teksöz’ün kurduğu “Ulusoy Ulaşım Petrol Sanayi”ye, Ulusoy adını izinsiz kullanarak bilet sattığı için dava açıldı. Fakat Ulusoy Seyahat, finansal problemlerinin üstesinden gelemediği için isim hakkı “Ulusoy Ulaşım”a devredildi.

2017 yılına geldiğimizde Ulusoy Seyahat iflas etti.

ulusoya ne oldu

15 Haziran 2017’de şirket, 65 milyon 250 bin TL değerinde tasfiye sürecine girmişti. Avukatlar, borca batmadıklarını; mevsime göre kârlılık durumunun göz önünde bulundurulmadığını iddia etmişti.

Daha sonra Bahçelievler’deki dev arazisi icradan satışa çıktı ve otobüslerinin bir kısmı da satışa konuldu. Müfettişlerin 3 aylık incelemesi sonucunda -avukatlar direnmeye çalışsa da- mahkeme, şirketin kepenkleri indirmesinde kesin karar kıldı.
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Şirketin isim haklarını alan ve faaliyete devam eden Ulusoy Ulaşım da bir duyuru yayımladı ancak onlar için de işlerin pek iyi gittiği söylenemezdi.

Ulusoy ulaşım

Aynı şekilde, Ulusoy Ulaşım adına da kara haber kapıdaydı. Takvimler 20 Şubat 2019’u gösterdiğinde resmen iflas ettiler. İşte Türkiye’nin en köklü kara taşımacılığı markalarından biri, tarihe böyle gömüldü.

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