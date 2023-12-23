Türkiye’nin ilk ambalajlı dondurması olan Panda, sevilen bir markayken tozla duman olmuştu ve tek bir sebebi de yoktu.

Has Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından 1984 yılında kurulan marka, 2010’a kadar Türkiye’de en çok sevilen ve tüketilen markalardan biri olmuştu. Dondurmalarını 7’den 70’e herkes bayıla bayıla yiyordu.

Reklamlarında ünlü yüzleri de gördüğümüz markanın yaşayacağı birkaç talihsiz olay, Panda'nın ortadan kaybolmasına sebep olacaktı. Bunların neler olduğuna ve Panda’yı piyasadan usul usul nasıl sildiklerine birlikte bakalım.

İlk önce Panda dondurmanın eski reklamlarıyla biraz nostalji yaşayalım.

1985’lere doğru bir zaman yolculuğu:

Eve gerçek panda getiren babayı hatırladınız mı?

Müslüm Gürses de oynamıştı:

Hande Yener’i de unutmayalım!

Magnum’a ayar bile verdi!

Bu kadar nostalji yettiyse neler olduğuna geçme vakti. İlk olayda Panda, kendi kaşındı da diyebiliriz.

Pandas Deri ve Tekstil Ürünleri Firması’nın, “MRPANDAS” adlı markası için tescil başvuru yapmasıyla Has Gıda, ilgili firmayı ve tescil kararı çıkaran Türk Patent Enstitüsünü mahkemeye verdi.

Ancak mahkeme, “MRPANDAS” adlı markanın, Panda markasının tescilli olduğu sınıflar dışında olması ve farklı sektörlerde ticaret yapmaları gerekçesiyle davayı reddetti. Panda, tescilini tüm sınıflarda yaptırmamasının faturasını da ağır ödedi. Ancak piyasadan yavaşça silinmesinin tek sebebi bu da değildi.

Rakip firma yüzünden işler daha da tersine döndü.

Birçok markayı bünyesinde barındıran Unilever, Algida’ya da sahipti ve harika bir pazarlama stratejisi uygulamıştı. Marketlere ya da işletmelere ücretsiz bir şekilde dolaplar, şemsiyeler, sandalyeler, güneşlikler veriyorlardı. Bu ürünlerin hepsinin üstünde Algida’nın logosu ve adı da vardı tabii. Ayrıca ürün başına sağladıkları komisyon oranları da çok iyiydi.

Ne yazık ki Panda’nın adı, Algida yüzünden geride kalmıştı. Yavaş yavaş marketlerden çekildiler. Ancak şu anda hiçbir yerde yoklar da diyemeyiz. Hâlâ bazı yerlerde ufak tefek faaliyetler gösterseler de bayrağı Algida çekmeye devam ediyor.

Panda'nın sosyal medya hesaplarına baktığımızda da sırra kadem basmış gibi duruyor.

Instagram hesaplarındaki en son gönderileri, 2020 yılına ait. Yorumlar ise yürek dağlıyor... X (Twitter) hesaplarına girdiğimizde ise daha tuhaf bir tabloyla karşılaşıyoruz.

X hesapları da garip bir şekilde askıya alınmış. Sebebi neydi acaba? Bir de YouTube hesaplarına göz atalım deyince de en son 3 yıl önce video yüklediklerini görüyoruz. 2020 yılından beri ne ses ne seda var yani. Hatta sitelerinde, 7-8 yıldır kullanmadığımız Vine'a yönlendirme bile bulunuyor.

Siz hangisini tercih ederdiniz? Panda mı, yoksa Panda'nın sonunu getiren Algida mı?

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